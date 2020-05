Chrome, come attivare la funzione segreta per i sottotitoli in tempo reale

Si chiama Live Captions ed è una delle funzionalità più innovative presenti su Android 10. Di che cosa si tratta? Dei sottotitoli in tempo reale integrati in qualsiasi applicazione, anche in quelle di messaggistica (molto utili soprattutto per videochiamate internazionali). Live Captions sfrutta l’intelligenza artificiale e permette di vedere i sottotitoli simultaneamente in qualsiasi video. Logicamente per il momento funziona al meglio solo con i video in lingua inglese, ma Google sta lavorando anche per implementare altre lingue.

I sottotitoli in tempo reale, però, potrebbero non essere solo un’esclusiva di Android 10: a breve verranno implementati anche su Chrome. Anzi, sono già disponibili sul browser di Google, ma per il momento sono riservati a coloro che utilizzano Chrome Canary, la versione beta dove vengono testate tutte le nuove funzionalità prima di arrivare alla versione stabile. Per attivare i Live Captions su Chrome bisogna accedere all’interno di flags, la sezione del browser con le funzioni nascoste. Ecco come fare.

Come attivare i sottotitoli in tempo reale su Google Chrome

I Live Captions arrivano anche su Google Chrome, anche se al momento solo nella versione Canary dedicata ai test (sono presenti dalla versione numero 84.0.4136.2). Per attivarli bisogna seguire dei passaggi piuttosto semplici.

Per prima cosa inserire nella barra di ricerca la stringa “chrome://flags/“. Si aprirà una pagina con tutte le funzioni sperimentali di Chrome e bisogna cercare “Live Captions”. Una volta trovate basta premere sulla voce “Enabled” presente di fianco e riavviare il browser. Una volta completato questo passaggio, bisogna abilitare i Live Caption anche nelle impostazioni Accessibilità del browser.

Quando arriveranno i Live Caption su Google Chrome

Come già spiegato, la funzione per il momento è attiva solamente sulla versione beta di Chrome. Se i test andranno nella giusta direzione, i Live Caption potrebbero debuttare anche su quella stabile, a partire dalla versione 84. Ricordiamo che al momento Chrome è fermo alla versione 81 e la numero 82 è stata cancellata a causa del Coronavirus. Bisognerà aspettare, quindi, almeno un paio di mesi.