Ci sarà una docuserie sulla vita di Vasco Rossi

Le canzoni, il successo, la vita privata, la depressione, le malattie mortali: Vasco Rossi si racconta nella docuserie in arrivo prossimamente

Prime Video solo negli ultimi mesi ha reso protagonisti sul piccolo schermo Laura Pausini, Emma Marrone, Mahmood e Ultimo. Su Netflix ci sono contenuti dedicati a Lady Gaga, Bob Dylan e Dark Polo Gang. In questa selva di docuserie e docufilm a tema musicale era solo questione di tempo prima che arrivasse sulla scena quello che è considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana e uno degli artisti di maggiore successo nel panorama nazionale: Vasco Rossi.

Docuserie su Vasco: cosa sappiamo

Composta da cinque episodi, la nuova docuserie intitolata Vasco Rossi – Il Supervissuto è stata annunciata da Netflix in questi giorni. Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, Vasco Rossi – Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff. Romanoff è anche il regista.

I cinque episodi promettono di fornire un accesso senza precedenti alla vita di Vasco Rossi, ripercorrendo i giorni felici, quelli difficili e ovviamente i momenti più significativi della sua lunga e fortunata carriera. Dal 1977, anno del suo esordio, Vasco Rossi ha pubblicato 34 album, due EP e un’opera audiovisiva; ha venduto quasi 40 milioni di dischi e ha composto (per sé o per altri interpreti) 191 canzoni, molte delle quali sono diventate successi senza tempo.

Attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo conosce e lo ha accompagnato in questi anni, la docuserie ricostruisce la storia di Vasco anche geograficamente, andando cioè a toccare i luoghi che sono stati più importanti per la star: da Zocca, sua città natale, fino a Los Angeles. Nei cinque episodi, inoltre, verrà raccontata la storia che sta dietro molte delle più celebri canzoni di Vasco.

Anticipazione sulla docuserie su Vasco

La docuserie Vasco Rossi – Il Supervissuto è stata girata in gran parte durante i due anni di pandemia: un momento di inaspettata pausa dagli innumerevoli impegni lavorativi che per la rockstar è diventata l’occasione per fermarsi, guardarsi indietro e ripercorrere le tappe della sua storia.

Come racconta l’artista stesso nel trailer della docuserie diffuso in questi giorni, Vasco è sopravvissuto agli anni ’70, ’80, ’90 e ‘10, tutti decenni caratterizzati in modo diverso da difficoltà e cambiamenti sociali, ma anche da scelte di vita personali «rivoluzionarie».

«Io sono sopravvissuto facendo del rock. Ho cominciato a fare del rock in italiano e ho scritto pezzi generazionali e canzoni provocatorie», dice Vasco nel trailer, nel quale racconta anche di essere sopravvissuto a un periodo di depressione e poi «a tre malattie mortali nel 2011, quando sono andato in coma tre o quattro volte, preso per un pelo».

Nel momento in cui Vasco registra queste parole è il 2020, anno della nuova «catastrofe mondiale». «Io penso che sopravviverò anche a questo virus del cazzo. Forse, però, sai cosa c’è? Morirò di noia per il lockdown. Se ci penso però io non sono solo un sopravvissuto, io sono un “supervissuto”»

Quando esce la docuserie su Vasco

La docuserie Vasco Rossi – Il Supervissuto arriverà prossimamente in esclusiva su Netflix. La data di uscita esatta non è ancora nota.