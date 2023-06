Ci sono novità su Euphoria 3

Ci sono alcune novità a proposito della terza stagione di Euphoria, l’apprezzata e premiata serie tv HBO (trasmessa in Italia da Sky e in streaming su NOW) ideata e scritta da Sam Levinson. Purtroppo, però, non si tratta di novità positive. Sebbene sia ormai passato più di un anno dall’uscita della seconda stagione della serie tv, che era andata in onda nel 2022, pare infatti che i tempi di realizzazione dei prossimi episodi saranno ancora abbastanza lunghi, per più di una ragione.

Euphoria 3: perché è in ritardo?

Già in passato la produzione della serie Euphoria aveva subito dei ritardi. La prima stagione era uscita nel 2019, la seconda nel 2022 e nel mezzo, ovviamente, c’è stata la pandemia da coronavirus. Questa volta però il Covid-19 non c’entra con i rallentamenti della lavorazione.

Intervistata da Deadline, la responsabile dei drama di HBO Francesca Orsi ha parlato della situazione fornendo qualche utile chiarimento. Una causa dei ritardi è lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso negli Stati Uniti da ormai oltre quattro settimane. Finché non sarà raggiunto un accordo soddisfacente, i membri della Writers Guild of America non riprenderanno in mano le penne (o meglio, non rimetteranno mano sulle tastiere). La situazione sta già comportando cancellazioni, rallentamenti e ritardi per diverse serie tv, tra cui The Last of Us, Stranger Things e, evidentemente, anche Euphoria.

Una seconda ragione è invece da ricercare nel fatto che la realizzazione della terza stagione di Euphoria deve e dovrà necessariamente incastrarsi con gli altri impegni professionali delle persone coinvolte sul set, dagli sceneggiatori agli attori. Un incastro che non è sempre facile, specialmente se il progetto coinvolge nomi di punta.

Sam Levinson, ad esempio, oltre a essere attualmente in sciopero come i suoi colleghi e le sue colleghe, è stato di recente impegnato con The Idol, la nuova serie di cui è co-creatore e che arriva in Italia su Sky e in streaming su NOW proprio in questi giorni. Il 5 giugno esce la versione sottotitolata, mentre il 12 giugno sarà disponibile la versione doppiata in italiano. C’è poi il caso dell’attrice Zendaya, i cui numerosi impegni professionali futuri potrebbero far slittare ulteriormente l’inizio delle riprese della terza stagione di Euphoria.

Euphoria 3: quando esce

Insomma, per vedere i nuovi episodi di Euphoria bisognerà probabilmente armarsi di tanta pazienza. Senza dimenticare il fatto che la situazione è ancora in divenire: difficile fare oggi delle previsioni certe. «Euphoria è una serie che avevamo iniziato a scrivere in tandem con la post-produzione di The Idol, ma allo stato attuale non abbiamo molte sceneggiature», ha detto Orsi nell’intervista rilasciata qualche tempo fa. «Non possiamo iniziare le riprese, quindi l’uscita di questa serie – idealmente nel 2025 – dipende da quando potremo riprendere il lavoro con Sam, che al momento ha messo giù le matite e sta ultimando la post-produzione di The Idol».

