Fonte foto: Sabrent

Nelle case degli italiani buona parte dei dispositivi attualmente presenti ha bisogno del proprio caricatore USB. Che si tratti di tablet, smartphone, computer, console portatili e via dicendo, l’unica certezza è che, prima o poi, gli utenti si ritroveranno invasi di cavi vari ed eventuali che daranno vita a un groviglio spesso indistricabile.

La soluzione fortunatamente è a portata di mano e grazie a Amazon è possibile scegliere tra una grande varietà di ciabatte multipresa USB che semplificheranno molto la vita delle persone. Tra i prodotti più validi c’è l’hub USB di Sabrent, un prodotto molto interessante che, per le prossime ore, è disponibile per meno di 50 euro e con un’offerta così, i cavi non saranno più un problema.

Sabrent ciabatta multipresa USB– Sei porte USB-A e due porte USB-C Power Delivery

Sabrent, ciabatta multipresa USB: scheda tecnica

La ciabatta multipresa USB di Sabrent è una soluzione estremamente compatta che permette di caricare fino a 8 dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone, tablet, PC e qualsiasi altro strumento utilizzi un cavo di ricarica USB.

È realizzata in ABS, un materiale estremamente robusto e resistente sia agli urti che all’usura, l’ideale insomma per essere spostato (anche di frequente) senza il rischio di danneggiare nulla. Oltretutto è anche resistente alle alte temperature fino a 85°C.

La ciabatta multipresa USB Sabrent ha una potenza di ricarica totale di 100 W ed è in grado di rilevare le specifiche di alimentazione di ogni dispositivo collegato in modo da evitare problemi dovuti a sovraccarico, surriscaldamento e sovratensione. Oltretutto ha anche un sistema di protezione dai cortocircuiti che tiene al sicuro i device e naturalmente l’utente.

Questo hub USB ha sei porte USB-A 3.2 che erogano fino a 15 W per porta e due USB-C PD (Power Delivery), che erogano fino a 28 W per porta, una soluzione che garantisce maggiori velocità di ricarica (per i dispositivi compatibili) evitando anche il surriscaldamento del device in questione.

Sabrent, ciabatta multipresa USB: l’offerta Amazon

La ciabatta multipresa USB di Sabrent è uno strumento indispensabile per tutte le persone che hanno la necessità di caricare più dispositivi USB contemporaneamente e che, chiaramente, vorrebbero evitare di portare con sé caricabatterie diversi.

Parliamo di una soluzione compatta ed efficiente che consente, anzitutto, di risparmiare spazio sia in casa che in ufficio e poi naturalmente permette una migliore organizzazione dei propri device, posizionando tutto in modo ordinato e a portata di mano. C’è persino un comodissimo aggancio da parete al quale appendere la ciabatta.

Il prezzo di listino è di 59,99 euro, non parliamo certo di uno dei dispositivi più economici sul mercato, ma la cifra è pienamente giustificabile sia dalla grande qualità costruttiva che dalle performance di ricarica promesse. Fortunatamente grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo hub USB a 48,86 euro (-19%, -11,13 euro), uno sconto che permette agli utenti di risparmiare qualcosa e di acquistare un dispositivo molto valido che potrebbe semplificare molto la loro vita.

