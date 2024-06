Come proteggere con una password la chiavetta USB

Fonte foto: New Africa / Shutterstock

Per proteggere i dati salvati su una chiavetta USB ci sono varie opzioni da considerare. Ricorrendo a una password, ad esempio, è possibile applicare un livello di sicurezza aggiuntivo e, quindi, contrastare i tentativi di accesso non autorizzati ai nostri dati salvati sulla memoria portatile. Si tratta di uno dei metodi utili per proteggere i dati di una chiavetta USB. Vediamo, quindi, quali sono le opzioni a disposizione degli utenti per poter impostare una password per mettere al sicuro i dati.

Impostare una password nel file

Un sistema semplice per proteggere i file salvati su una chiavetta USB è rappresentato dalla possibilità di applicare una password al file e non a tutto il supporto di memoria. Alcuni tipi di file consentono di applicare facilmente una password. Ad esempio, utilizzando il pacchetto Microsoft Office è possibile aggiungere una password aprendo il file da proteggere e selezionando File > Informazioni > Proteggi documento (o cartella di lavoro) > Crittografa con password. È anche possibile creare un archivio compresso e applicare una password all’accesso. Per farlo è possibile utilizzare programmi come WinRAR su Windows, selezionando Archivia > Imposta Parola chiave.

Proteggere una parte dei dati

Se per lavoro usiamo spesso delle chiavette USB e vogliamo proteggere le nostre informazioni, invece di usare una password su ogni singolo file è meglio utilizzare un programma come Rohos Mini Drive. Il software permette di proteggere con la crittografia fino a 2GB salvati su un’unica pennetta.

Lo strumento in questione utilizza la crittografia automatica on-the-fly con AES 256 bit. Il software installato sulla chiavetta USB ha già la crittografia perciò non avremo bisogno dei permessi d’amministratore del computer dove andremo a inserirla.

Per proteggere i nostri dati basta fare clic su Encrypt drive USB dalla schermata iniziale di Rohos Mini Drive. Quindi dovremo selezionare la nostra chiavetta USB e mettere una password. A questo punto basta fare clic su Crea disco e il gioco è fatto. In questo modo avremo un contenitore da 8 GB protetto da password sulla pennetta.

Crittografare le chiavetta USB

È anche possibile crittografare l’intero drive. Grazie a un programma come VeraCrypt. Anche con questa soluzione avremo la necessità dei diritti d’amministratore. E anche questo strumento utilizza la crittografia AES 256 bit on-the-fly, così come Rohos Mini Drive.

Per iniziare a utilizzarla dobbiamo installare VeraCrypt direttamente sulla nostra pennetta. Una volta scaricato VeraCrypt sulla chiavetta USB lanciamo l’applicazione e clicchiamo sulla voce Crea Volume. Per crittografare l’intera unità USB selezioniamo la dicitura Encrypt a non system partition/drive e poi clicchiamo su Avanti.

Nel successivo passaggio dobbiamo scegliere se creare un contenitore classico o nascosto. Selezioniamo quello nascosto e scegliamo una password. Per completare questo processo sarà necessario formattare prima l’intera chiavetta USB.