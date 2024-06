Il super Power Bank in offerta incredibile su Amazon

Grazie alla capiente batteria, il Power Bank INIU B64 è il perfetto compagno di viaggio per evitare problemi di batteria scarica. Con Amazon è ancora più conveniente.

Fonte foto: Foto: INIU

Al giorno d’oggi, trovarsi con uno smartphone con la batteria scarica può rappresentare per molti una vera e propria tragedia. Se da un lato le batterie attuali sono più capienti rispetto al passato, dall’altro applicazioni sempre più energivore rischiano di far scendere velocemente la carica. Ciò può essere un problema soprattutto quando si viaggia e si è impossibilitati a ricaricare il dispositivo ad una presa elettrica. La soluzione ideale in questo caso è quella di affidarsi ad un Power Bank, meglio ancora se è rapido e allo stesso tempo capiente.

Il Power Bank INIU B64 da 27.000 mAh è uno dei migliori prodotti del suo genere. Compatto e con un peso di 624 grammi, questo caricabatteria portatile è capace di ricaricare anche tre dispositivi insieme (anche laptop) e per più giorni. Grazie all’offerta Amazon è possibile acquistarlo a meno di 80 euro.

INIU Power Bank 27000mAh 140W – Caricatore portatile – ricarica rapida

Power Bank INIU B64: caratteristiche principali

Uno dei fiori all’occhiello del Power Bank INIU B64 è la velocità di ricarica. A differenza di altri prodotti simili, che offrono 65 W o 100 W, il PowerNova PD 3.1 da 140 W riesce a ricaricare velocemente ogni tipo di dispositivo. Ad esempio, in soli 30 minuti, un iPhone 15 Pro Max raggiunge il 71% di carica, un Samsung S23 il 75%, mentre un MacBook Pro da 16 pollici arriverà al 59% di carica.

Inoltre, la sua batteria da 27.000 mAh permette di ricaricare più volte diversi device con una sola carica. Si tratta di una soluzione ideale per i lunghi viaggi, dove magari si è impossibilitati a ricaricare spesso il proprio smartphone o laptop.

Il Power Bank INIU B64 è compatibile con qualsiasi tipo di dispositivo (Android, iPhone, Windows, macOS) ed è dotato di 3 porte di ricarica, che permettono di adattarsi ad ogni necessità. Come accennato, la porta USB di tipo C in/out (PD 3.1 140 W) è la più veloce. Tuttavia, sono presenti anche una seconda porta USB di tipo C (PD 45 W) e una porta USB di tipo A (da 18 W) Naturalmente, ciò permette di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente.

Altra caratteristica interessante di questo Power Bank INIU smart è il pratico display LED che mostra una serie di informazioni utili, come ad esempio la carica residua oppure il tempo rimanente per la carica completa del device (se si utilizza un caricabatteria da 100 W, la ricarica completa avverrà in 1,8 ore). Infine, INIU Power Bank è prodotto con materiali di qualità e include una garanzia di 3 anni, ma anche un’assistenza tecnica a vita.

INIU Power Bank: l’offerta Amazon

INIU è un brand molto apprezzato e conosciuto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Di base, questo device avrebbe un prezzo di 117 euro. Tuttavia, con la straordinaria offerta Amazon, il Power Bank INIU B64 è acquistabile all’incredibile prezzo di 79 euro, ovvero con uno sconto del 32% sul prezzo originario. Si tratta di una promozione senza dubbio interessante, per un prodotto compatto e potente, in grado di risolvere definitivamente i problemi di batteria scarica di qualsiasi device.

INIU Power Bank 27000mAh 140W – Caricatore oortatile – ricarica Rapida