I migliori power bank con carica wireless

I power bank wireless sono caricabatterie portatili con tecnologia di ricarica tramite sistema a induzione, una soluzione che consente di caricare i device compatibili senza usare il classico filo. Basta appoggiare il dispositivo elettronico alla placca di ricarica, in questo modo smartphone e altri apparecchi che supportano questa modalità si ricaricano senza il cavo. Vediamo quali sono i migliori power bank wireless da comprare, con alcuni consigli all’acquisto per capire come scegliere il modello giusto.

Quale power bank wireless acquistare

Il caricabatterie wireless è un dispositivo che permette di caricare smartphone e smartwatch compatibili senza utilizzare il cavo convenzionale, semplicemente sistemando il device sul power bank senza effettuare il collegamento tramite cavo USB. Si tratta di un prodotto comodo e pratico, con il quale ridurre l’ingombro e sfruttare i vantaggi della ricarica attraverso induzione elettromagnetica. Questa tecnologica è supportata da diversi apparecchi, come le AirPods, il wearable dell’Azienda di Cupertino Apple Watch e l’indossabile del brand coreano Samsung Watch.

Inoltre la ricarica wireless si può usare con vari modelli di smartphone, tra cui i nuovissimi iPhone 12 della Apple, alcuni telefoni Xiaomi come il Mi 11 5G e ovviamente anche il potente Samsung Galaxy S21 Plus. Nella scelta del power bank con ricarica wireless giusto bisogna considerare innanzitutto la compatibilità del dispositivo, verificando con attenzione le specifiche tecniche per capire se è possibile utilizzarlo con i propri device. Inoltre è importante tenere conto della potenza, della tensione e dell’amperaggio.

Alcuni apparecchi permettono di caricare appena un dispositivo, altri invece consentono di ricaricare due o tre device allo stesso tempo, funzionando come delle vere e proprie stazioni di ricarica. Naturalmente il prodotto deve essere di buona qualità, dotato di efficienti sistemi di sicurezza e proposto con una garanzia di almeno 12 mesi. Il power bank senza filo deve anche supportare la ricarica rapida, deve essere a sua volta veloce e semplice da ricaricare, con un buon rapporto qualità-prezzo e un design moderno.

I migliori power bank wireless da acquistare

Sul mercato sono disponibili numerosi modelli di caricabatterie a induzione, tra cui le proposte di brand del calibro di Xiaomi e Samsung e prodotti per ogni fascia di prezzo: ecco quali sono i power bank migliori da comprare.

Caricatore wireless INIU

Caricatore wireless INIU

Un ottimo power bank wireless economico è questo modello proposto da INIU, un caricatore da 15 W con tecnologia Qi e doppia bobina. L’apparecchio è compatibile con le AirPods, il Galaxy S20 e S21, iPhone 11 Pro, XR e 12, oltre ai principali device Xiaomi e Huawei che supportano la ricarica tramite induzione elettromagnetica. Presenta una comoda base per la ricarica wireless, una spia LED adattiva che non disturba il sonno, una ventola per il controllo della temperatura e viene venduto con una garanzia di 3 anni.

Caratteristiche principali

Potenza 10-15 W

Caricabatterie Qi

Doppie bobine con superconduttori

Spia a LED adattiva

Ventola di raffreddamento

Xiaomi Mi Wireless Essential

Xiaomi Mi Wireless Essential

Il power bank wireless Xiaomi Mi Essential è un modello ibrido, infatti funziona sia come caricabatterie tradizionale con cavo USB, sia come power bank wireless con tecnologia a induzione. Si tratta di un dispositivo da 10000 mAh, con supporto per la ricarica wireless fino a 10 W, con il quale è possibile ricarica due device allo stesso tempo. È compatibile con gli standard di ricarica Qi, si può portare in aereo senza problemi, ha un peso ridotto per assicurare la massima maneggevolezza e funziona anche con smartphone Samsung e iPhone.

Caratteristiche principali

Wireless Qi

Ricarica fino a 10 W

Doppia ricarica simultanea

Ricarica tradizionale con USB-C

Capacità di 10000 mAh

Peso 230 grammi

Stazione wireless Hoidokly

Stazione wireless Hoidolky

Uno dei migliori power bank wireless in commercio è il modello Hoidokly, una stazione di ricarica 3 in 1 con tecnologia di induzione elettromagnetica. Con questo dispositivo è possibile ricaricare insieme smartphone, smartwatch e auricolari, con un’ampia compatibilità che include AirPods Pro, Apple Watch, iPhone e smartphone Samsung, Nokia, Sony, Huawei e Xiaomi con supporto per la ricarica wireless. È disponibile in nero o in bianco, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, un design moderno e certificazione per gli standard Qi, mentre l’utilizzo convenzionale richiede un adattatore QuickCharge 3.0.

Huawei Super Charge

Huawei Super Charge

Con il Huawei Super Charge è possibile ricaricare in modalità wireless tutti i device del brand cinese compatibili, inoltre tramite l’adattatore incluso nella dotazione si possono caricare anche il Mate 20 e il Mate 20 Pro. Questo power bank wireless integra lo standard Qi, quindi si può utilizzare anche con dispositivi Samsung e Apple compatibili. Il design è minimalista, con una struttura compatta e un peso contenuto, vanta ottime protezioni di sicurezza e supporta la ricarica wireless fino a 15 W con QuickCharge, ma anche quella a 5, 7,5 e 10 W.

Caratteristiche principali

Wireless Qi

Ricarica fino a 15 W

Adattatore per Mate 20 e Mate 20 Pro

Ricarica singola

Design elegante

Peso 75 grammi

Samsung Charger Trio Black

Samsung Charger Trio Black

Per ricaricare senza cavo USB i device dell’azienda coreana è possibile acquistare il power bank wireless Samsung Charger Trio Black, un dispositivo 3 in 1 di nuova generazione con il quale caricare allo stesso tempo due telefoni e uno smartwatch, oppure auricolari, wearable e smartphone insieme. All’interno sono presenti 6 bobine per ottimizzare le prestazioni della ricarica wireless, vanta un design moderno e semplice con indicatore a LED, inoltre è possibile ricaricare i device anche con la cover.

Caratteristiche principali

Wireless Fast Charging e Qi

Tensione di ingresso 9 V

Corrente di ingresso 2,77 A

Interfaccia USB Type-C

Ricarica rapida fino a 9 W

Adattatore da muro 25 W