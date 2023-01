Cinque titoli premiati ai Golden Globe da vedere

Pochi giorni fa si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2023. I premi sono stati destinati alle serie tv e ai film ritenuti migliori, ma anche ai registi, agli attori, alle attrici e agli addetti ai lavori che si sono distinti in questi ambiti. I film che hanno ricevuto dei riconoscimenti sono, tra gli altri, The Fabelsman, Tàr e The Banshees of Inisherin. Le migliori serie tv premiate sono state invece, tre le altre, House of the Dragon (Su Sky e NOW), Dahmer (su Netflix) e Abbott Elementary.

Ecco cinque titoli premiati ai Golden Globe che vale la pena vedere in streaming.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Premiato come miglior film di animazione, si può vedere su Netflix. Il film di animazione è una rilettura della nota storia di Pinocchio, il burattino di legno creato da Geppetto. Ambientata in Italia durante il periodo del fascismo, la reinterpretazione di Guillermo del Toro di questo grande classico è davvero ben riuscita: ne risulta una favola sul senso della vita, sulla morte e sul difficile rapporto tra un padre e un figlio.

Elvis

Uscito nel 2022 nelle sale, Elvis è il biopic dedicato al celebre cantante, attore e musicista la cui fama leggendaria ha mantenuto vivi il suo nome e la sua memoria dalla morte, avvenuta il 16 agosto 1977, fino a oggi. Austin Butler, che ha vestito appunto i panni di Elvis nel film, ha ricevuto il Golden Globe come migliore attore in un film drammatico. Il film sarà disponibile da marzo 2023 su Sky e in streaming su NOW.

Argentina, 1985

Argentina, 1985 ha vinto il premio per il miglior film non in lingua inglese: disponibile su Prime Video, è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo che, nell’Argentina della metà degli anni Ottanta, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire in Tribunale la più sanguinosa dittatura militare del Paese.

The Bear

Jeremy Allen White per il suo ruolo in The Bear ha ricevuto il Golden Globe come migliore attore in una serie tv nella categoria musical o comedy. La serie non è una commedia in senso stretto, ma regala sicuramente qualche sorriso, nonostante le numerose situazioni stressanti e la vena drammatica che scorre sotterranea in tutta la trama. La prima stagione di The Bear (la seconda dovrebbe uscire nel corso del 2023) si può recuperare su Disney+: racconta le difficoltà incontrate dal protagonista, un giovane e promettente chef, che in seguito al suicido del fratello inizia a gestire il modesto e sgangherato ristorante di famiglia tentando di risollevarlo dai debiti .

The White Lotus

Disponibile su Sky e in streaming su NOW, The White Lotus ha vinto nella categoria miglior serie limitata, antologica o film televisivo. Il secondo capitolo della pluripremiata serie HBO, che ha debuttato a novembre 2022, è ambientato in Sicilia, in un esclusivo resort di Taormina. Come già successo nella prima stagione, ambientata alle Hawaii, la serie racconta l’esperienza di vari ospiti e dipendenti del lussuoso hotel nell’arco di una settimana.