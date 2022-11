Clarkson's Farm, confermata la prossima stagione

La grande famiglia della Diddly Squat si riunirà ancora una volta su Prime Video: è stato infatti annunciato ufficialmente l’inizio della produzione della terza stagione della serie originale britannica Clarkson’s Farm (La fattoria di Clarkson).

La seconda stagione deve ancora uscire: annunciata nel 2021 e realizzata nel corso del 2022, arriverà sulla piattaforma di streaming all’inizio del 2023. Intanto, però, lo sguardo è già puntato al futuro: le riprese della terza stagione, appena avviate, dureranno un anno intero.

Cos’è Clarkson’s Farm

Clarkson’s Farm è un docu-drama inglese con il giornalista e conduttore Jeremy Clarkson. Noto soprattutto per Top Gear e The Grand Tour, in questa serie Clarkson decide di occuparsi in prima persona di un terreno di un migliaio di acri annesso a una fattoria nell’Oxfordshire, acquistato anni prima.

Clarkson non ha competenze né esperienza nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento e, sebbene sia affiancato da professionisti di questi ambiti, l’avventura si rivela da subito molto complessa e a tratti tragicomica. Anche nella terza stagione – così come nella seconda, ormai prossima all’uscita – Jeremy Clarkson continuerà a destreggiarsi nell’imprevedibile e complesso mondo dell’agricoltura britannica insieme a Lisa Hogan, Kaleb Cooper, Gerald Cooper e Charlie Ireland.

Cosa succede in Clarkson’s Farm 3

Nella terza stagione di Clarkson’s Farm i protagonisti si concentreranno soprattutto sui 513 acri del terreno (su 1000 totali) attualmente non coltivati, decidendo cosa farne: le vaste distese di boschi e i laghi incontaminati sembrano infatti offrire più di una possibilità di profitto. Oltre al cast già noto agli spettatori, in Clarkson’s Farm 3 arriveranno anche nuovi personaggi in aiuto di Jeremy.

«Sono davvero entusiasta del fatto che stiamo realizzando una terza stagione di Clarkson’s Farm. Ho avuto delle nuove fantastiche idee, che hanno reso Charlie, Lisa e Kaleb profondamente infelici», ha dichiarato Jeremy Clarkson in una nota stampa. Insomma, pare proprio che Jeremy non smetterà di suscitare sconcerto nei soci con le sue "follie agrarie", anche se, come ha sottolineato Kaleb Cooper, «forse questa sarà la serie in cui Jeremy inizierà finalmente ad accettare consigli da un vero agricoltore».

Dan Grabiner, head of UK Originals, Amazon Studios, ha aggiunto: «Grazie Kaleb, Lisa, Gerald e Charlie per esservi assicurati che Jeremy non incasinasse completamente le cose. È un piacere guardare Clarkson’s Farm crescere da uno sguardo intimo nell’agricoltura britannica a una percezione globale. Siamo entusiasti di continuare la storia anno dopo anno, mentre la trama si infittisce per i nostri agricoltori preferiti».

Clarkson’s Farm in streaming

Prodotta da Expectation, Clarkson’s Farm ha per produttori esecutivi Peter Fincham e Andy Wilman. Zoe Brewer è il direttore di produzione e Peter Richardson è produttore. La seconda stagione uscirà su Prime Video all’inizio del 2023, ma non è ancora stata annunciata la data esatta. La terza stagione, invece, probabilmente uscirà nel 2024.

