Quali sono gli smartphone più potenti di tutti

Anche per ottobre, come accade alla fine di ogni mese, AnTuTu, ha pubblicato la sua classifica dei 10 smartphone più potenti in commercio. Quello che salta all’occhio, soprattutto a chi normalmente consulta questa top ten, è che l’Asus ROG Phone 6 non ha nessuna intenzione di lasciare il primo posto, che ha occupato anche nella classifica di settembre: come avrete capito, il primo posto va ancora al flagship di Asus con 1.117.077 punti.

A sorpresa, il Rog Phone 6 Pro è relegato al secondo post con i suoi 1.116.637 punti. È seguito dallo Xiaomi 12T Pro (1.061.590 punti), che si trova alle calcagna degli altri due smartphone marchiati Asus. Come prevedibile, tutti e tre i modelli sul podio sono dotati del miglior processore attualmente sul mercato, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1. Nelle posizioni di rincalzo, dalla quarta alla quinta, con rispettivamente 1.055.626 punti e 1.026.453 punti, troviamo il Nubia Red Magic 7 e il Black Shark 5 Pro dotati della versione standard del SoC di Qualcomm.

La top 10 di AnTuTu di ottobre 2022

Secondo AnTuTu, questi sono i dieci smartphone Android più potenti sul mercato in questo momento:

Asus ROG Phone 6 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1.117.077 punti Asua ROG Phone 6 Pro – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1.116.637 punti Xiaomi 12T Pro – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1.061.590 punti Nubia Red Magic 7 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.055.626 punti Black Shark 5 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.026.453 punti Vivo X80 – MediaTek Dimensity 9000 – 1.005.160 punti Motorola Edge 30 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 991.700 punti Samsung Galaxy Z Fold 4 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 986.751 punti Xiaomi 12 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 983.457 punti Motorola Edge X30 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 979.697 punti

Ma non basta essere dotati del miglior processore sul mercato per essere tra i più migliori almeno secondo i test effettuati da AnTuTu. Infatti, il Galaxy Z Fold 4 è solo all’ottavo posto con 986.751 punti. Ed è notevolmente lontano dal Vivo X80 (1.005.160 punti) con il MediaTek Dimensity 9000, l’unico rappresentante in classifica ad essere dotato del SoC taiwanese.

Lo Xiaomi Mi 12 Pro, nel frattempo, si trova appena dietro, al nono posto con 983.457 punti, mentre i due Motorola in classifica si piazzano al settimo e decimo posto, con rispettivamente 991.700 punti e 979.697 punti.

La classifica sta per cambiare

Bisogna sottolineare, però, questo potrebbe essere uno degli ultimi mesi in cui vedremo primeggiare l’Asus ROG Phone 6 e, appunto, il suo Snapdragon 8+ Gen 1. Non dovremmo infatti tardare a vedere arrivare il suo successore, lo Snapdragon 8 Gen 2, in particolare sullo Xiaomi 13 che dovrebbe presto essere lanciato a livello globale. Seguiranno poi gli altri smartphone premium che di sicuro stravolgeranno la famosa top 10 di AnTuTu.