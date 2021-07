Classifica Super Cashback, cosa ha detto il Governo

Alla fine il Governo ha deciso di fare chiarezza sulla classifica del Super Cashback, e l’ha fatta usando l’app simbolo del programma Italia Cashless: ha mandato un messaggio su IO. Un messaggio che non è arrivato ancora a tutti e che, probabilmente, arriverà solo a chi ha fatto almeno 50 transazione valide.

Nei giorni scorsi l’incertezza sulla classifica del Super Cashback è stata massima, anche a causa di altri messaggi incoerenti o poco chiari. Ora, invece, il Governo ribadisce tempi e modalità per i rimborsi relativi sia al Cashback che al Super Cashback, ma dal messaggio inviato su IO emerge chiaramente che non è ancora tempo di far festa per gli ipotetici 100.000 vincitori dei 1.500 euro: la classifica non è definitiva. Diverso è il caso dei 150 euro massimi di Cashback ordinario: quelli stanno per arrivare, con i tempi previsti, e chi ne ha diritto riceverà un messaggio quando sarà fatto il bonifico.

Classifica Cashback: il messaggio su IO

Con un lungo messaggio inviato tramite IO il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato da Daniele Franco, dice in modo esplicito ciò che ribadiamo da giorni: per il Cashback i giochi sono fatti, mentre la classifica del Super Cashback è chiusa ma non è definitiva.

Il rimborso da 150 euro, come si legge nel messaggio, “sarà accreditato entro 60 giorni dalla fine del periodo“. Cioè entro il 29 agosto 2021 e sarà un messaggio, sempre tramite IO, ad avvertirci dell’avvenuto pagamento.

Poi la doccia fredda per i 100.000: “La classifica per il Super Cashback non è ancora definitiva" (grassetto del Governo, non nostro). Il Governo ribadisce che, in base al Decreto Legge del 30 giugno 2021, “la graduatoria verrà consolidata al termine delle operazioni relative ai reclami, in carico alla società CONSAP“.

Per quanto riguarda i tempi: “Se avrai diritto al Super Cashback di 1.500 euro, l’importo ti sarà accreditato entro il 30 novembre 2021". Tutto confermato, quindi, non ci sono più dubbi.

Che fine farà il Cashback di Stato

Il messaggio continua ricordando che il secondo periodo del Cashback di Stato è sospeso e si ripartirà il primo gennaio 2022. Chi è già iscritto non dovrà far nulla per partecipare, chi non è iscritto potrà iscriversi quando vuole. Al momento le regole del primo semestre 2022 restano le stesse, ma il dubbio vero è se l’anno prossimo il Cashback ci sarà ancora o sarà eliminato.

Lo stesso Ministro Franco, in audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato, lo ha messo in dubbio: “Nel primo semestre di quest’anno l’introduzione del cashback ha avuto degli effetti positivi sull’incremento di operazioni con Pos. Ma occorre valutare se il costo di 1,5 miliardi abbia un beneficio adeguato“.