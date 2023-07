Samsung, sconto eccezionale per questo smartphone top: offerta sconvolgente

Fonte foto: Samsung Newsroom

Inauguriamo questa domenica di luglio con un’offerta eccezionale che ci arriva direttamente da Amazon, anche grazie al supporto di Samsung. Il motivo è molto semplice: sul sito di e-commerce troviamo il Galaxy S23 a un prezzo eccezionale grazie alla doppia promo con cashback Samsung. Cosa vuol dire? Oltre allo sconto presente in pagina di quasi 200€ offerto da Amazon, è possibile ottenere un rimborso extra di ben 100€ direttamente da Samsung seguendo una semplice procedura in tre passaggi che vedremo alla fine di questo articolo. In questo modo lo sconto totale si avvicina al 30% e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Galaxy S23 è uno dei migliori smartphone compatti usciti quest’anno. Monta un processore super prestazionale come lo Snapdragon 8 Gen 2 e ha anche un comparto fotografico da vero top di gamma grazie al sensore professionale da 50MP e alla tecnologia Nightgraphy migliorata rispetto al passato. Ma ha anche dimensioni super compatte grazie a uno schermo da 6,1" con linee praticamente inesistenti. La migliore alternativa all’iPhone 14 che puoi trovare sul mercato e risparmi anche un centinaio di euro. La doppia promo purtroppo scade oggi, quindi dovete essere velocissimi nell’approfittarne: avete solo poche ore!

Samsung Galaxy S23: le caratteristiche

Tra gli smartphone Android che abbiamo visto in questa prima metà dell’anno, il Galaxy S23 merita una menzione d’onore. Non solo per le prestazioni top, ma soprattutto per delle dimensioni che lo rendono compatto, una rarità in un mercato in cui oramai gli smartphone sono tutti uguali e tutti con dimensioni veramente big. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del telefono Samsung.

Partiamo proprio dallo schermo. Sul Galaxy S23 troviamo un display AMOLED con risoluzione FHD e una luminosità molto elevata che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole senza dare troppo fastidio agli occhi. Il tutto impreziosito da una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che lo rende super scorrevole nell’utilizzo quotidiano. La potenza viene assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori nella fascia alta. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Rispetto al modello precedente, gli sforzi di Samsung si sono concentrati soprattutto sul comparto fotografico e sulla tecnologia Nightography che rende le immagini scattate con poca luce molto luminose. Il merito è soprattutto dell’intelligenza artificiale che riesce a mantenere i dettagli nitidi e a non falsificare troppo i colori. Passando agli aspetti più tecnici, nella parte posteriore troviamo tre sensori: quello principale da 50MP, un grandangolo da 12MP e una fotocamera con teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12MP.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi, anche grazie alle ottimizzazioni software sviluppate da Samsung negli ultimi anni. Supporta la ricarica rapida. Lo smartphone è anche molto resistente grazie alla scocca in alluminio e al vetro anteriore e posteriore Corning Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy S23 in offerta su Amazon: come funziona il cashback Samsung

Ultimissime ore per approfittare di questa promo unica disponibile sul Galaxy S23. Solo per oggi lo troviamo con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 699€. Infatti, oltre allo sconto di quasi 200€ che troviamo in pagina, è disponibile il cashback Samsung con un rimborso di ben 100€. Per ottenerlo è necessario seguire tre semplici passaggi:

acquistare lo smartphone entro il 16 luglio

registrarlo sul sito Samsung

riceverete il rimborso con un bonifico sul vostro conto corrente entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida.

In questo modo lo sconto totale di avvicina al 30% e risparmi quasi 300€. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. Come già detto, la promo con cashback Samsung scade oggi, quindi dovete essere velocissimi.

