CMF Buds Pro 2, incredibile che suonino così bene per così poco

CMF Buds Pro 2 sono gli auricolari da comprare se si cerca un prodotto con qualità audio elevata, ad un prezzo contenuto. Oggi non è difficile trovare auricolari bluetooth, capaci di riprodurre musica con una fedeltà assoluta, superiore a quella di molte cuffie in circolazione, ma il prezzo richiesto spesso sfiora, se non supera, i 200 €.

Con CMF Buds Pro 2, entriamo in una dimensione completamente diversa, perché questi auricolari, che hanno saputo conquistare la nostra attenzione e il nostro pieno gradimento, vengono venduti a 59 €.

Prima di descrivere questi auricolari true wireless bisogna necessariamente segnalare che CMF è il marchio low cost di Nothing, azienda di tecnologia con base a Londra, che si prefigge di realizzare prodotti avanzati a costo molto contenuto, in questo caso ci sono riusciti pienamente.

Design e specifiche tecniche

Sul fronte del design, CMF Buds Pro 2 non rappresentano una proposta rivoluzionaria, ricalcano le caratteristiche che abbiamo visto in moltissimi auricolari in circolazione, con il classico “bastoncino" che serve per controllare alcune delle funzioni e che ottimizza il lavoro dei microfoni.

La custodia ci ha subito fatto pensare a qualcosa di diverso, perché c’è una curiosa “rotella", che rappresenta un primo elemento di rottura rispetto a tutto ciò che esiste oggi sul mercato. In realtà questo elemento circolare era presente anche sui modelli precedenti di auricolari dello stesso marchio, ma in quel caso non aveva alcuna utilità pratica, era un semplice elemento estetico.

Sulla custodia di CMF Buds Pro 2, invece, la “rotella" ha un ruolo attivo perché serve per controllare alcune delle funzionalità, come il volume o la gestione della riproduzione delle tracce, in ogni caso un primo elemento di originalità.

Non bisogna però fermarsi all’estetica, perché la sostanza di questi auricolari sta nelle loro specifiche tecniche, a partire da un driver di ben 11 mm, che utilizza anche il titanio per avere un risultato migliore nella riproduzione dei bassi. Cosa inedita in questa fascia di prezzo, CMF Buds Pro 2 offrono anche una struttura dual driver, in cui è presente anche un tweeter da 6 mm.

Tutto questo si traduce nella capacità di riprodurre il suono con una definizione chiara e soprattutto una separazione tra le varie gamme di frequenza, evitando quello che capita con alcuni auricolari, ovvero una sorta di minestrone dei suoni, che riducono la gradevolezza dell’ascolto.

La struttura di CMF Buds Pro 2 contempla anche un magnete molto grande, che permette di aumentare sensibilmente il volume finale di uscita, anche in questo caso a pieno vantaggio della qualità sonora.

CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale - Arancione

Pieno supporto all’alta risoluzione audio

Questo non è un dettaglio inedito, ma non è scontato che in questa fascia di prezzo ci sia il supporto all’alta risoluzione wireless, grazie al codec digitale LDAC, che supporta la trasmissione dei dati ad alta velocità, si arriva ad addirittura a 990 kbps, 24 bit, 96 Khz. la semplificazione di tutti questi numeri è quella di un suono con una banda sufficientemente larga per trasportare molte più informazioni e quindi garantire una ricchezza dei particolari che altrimenti andrebbero persi.

Ad arricchire ulteriormente la qualità del suono di CMF Buds Pro 2 contribuisce il codec Dirac Opteo, che migliora la riproduzione dei suoni con l’obiettivo di conservare l’esatta qualità che l’artista ha voluto racchiudere nella sua opera d’arte.

Un algoritmo avanzato chiamato Ultra Bass Technology 2.0 identifica le frequenze basse per evidenziarne la presenza, senza però mai perdere il controllo della riproduzione. Spesso, con altri modelli di auricolari, si possono aumentare i bassi ma questo porta ad avere delle distorsioni del suono o a renderlo particolarmente cupo: in questo caso, anche quando si aumenta la presenza dei bassi, l’equilibrio complessivo con le frequenze medie ed alte viene rispettato.

Vale la pena sottolineare ancora una volta che queste non sono caratteristiche particolarmente strane o rivoluzionarie, ma che difficilmente si trovano in un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La cancellazione automatica del rumore

Altro elemento di pregio degli auricolari Bluetooth CMF Buds Pro 2 è rappresentato dalla soluzione ibrida per la cancellazione automatica del rumore, che riesce a ridurre i suoni addirittura fino a 50 db, un livello fino a qualche tempo fa inimmaginabile.

Altro elemento importante è il fatto che riesca ad eliminare suoni anche di frequenze elevate, rendendo più efficace il lavoro degli algoritmi, che riescono a sopprimere anche i rumori più fastidiosi come quelli dei mezzi pubblici pubblici.

Un dettaglio importante è che CMF Buds Pro 2 possono gestire automaticamente la cancellazione del rumore, adattandola all’ambiente in cui si trova. Questo può essere particolarmente utile, perché riduce la pressione sull’orecchio, quella specie di effetto tappo, che per alcuni utenti può risultare particolarmente fastidioso.

La cancellazione del rumore entra in gioco anche durante le conversazioni, con una soluzione chiamata clear voice technology 2.0. CMF usa un algoritmo, che è stato definito utilizzando ben 28 milioni di modelli di rumore, per poter identificare ogni tipo di disturbo esterno e rendere la conversazione più efficiente, perché concentrata sul suono della voce.

CMF Phone 1 8+128GB - Smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, Display Super AMOLED da 6,67 pollici e Nothing OS 2.6 - Nero

La batteria

L’elemento meno dirompente della scheda tecnica di CMF Buds Pro 2 è probabilmente la loro batteria, perché si arriva “solo" a circa sei ore di funzionamento per ogni singola carica degli auricolari, ovvero a circa 25 ore di riproduzione se si utilizza lo standard AAC, che diventano però solo 16 quando si sfrutta il codec digitale interno.

Sono risultati discreti ma molto lontani dai migliori della classe, probabilmente questo è l’unico elemento in cui si nota chiaramente un solco tra la proposta di CMF Buds Pro 2 e quella dei migliori auricolari in circolazione.

Il prezzo

Come già anticipato a più riprese, il prezzo di CMF Buds Pro 2 è il loro principale punto di forza, perché difficilmente si riuscirà a trovare auricolari con la stessa qualità audio, con lo stesso tipo di isolamento della voce in chiamata e con le stesse caratteristiche tecniche sul fronte del Suono alla cifra di 59 €.

CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale - Arancione

Lo abbiamo ripetuto più riprese, forse anche troppo, ma siamo rimasti onestamente stupiti dalla bontà di questa proposta, che sbaraglia davvero la concorrenza nella stessa fascia di prezzo; per trovare qualcosa di simile, bisogna spendere almeno 100 €, tra l’altro si gioca in casa, perché la migliore alternativa intorno a quella cifra viene proposta dagli auricolari Nothing Ear(a).