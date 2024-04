Nothing Ear e Nothing Ear (a) ufficiali, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nothing ha presentato ufficialmente le Nothing Ear e Nothing Ear (a) le nuovissime cuffie in-ear dell’azienda di Carl Pei, perfettamente integrate con ChatGPT

Durante l’evento Q1 Community Update, Nothing ha presentato ufficialmente i nuovi auricolari Nothing Ear e Nothing Ear (a). Il primo modello si rivolge a quegli utenti che cercano un dispositivo di fascia alta, con una resa sonora di qualità; il secondo, invece, è destinato a chi cerca un paio di cuffie per la vita di tutti i giorni, resistenti, con una buona autonomia e con un design che non passa inosservato, come caratterizzato dall’esclusiva finitura gialla.

Oltretutto l’azienda di Carl Pei ha anche annunciato l’integrazione di queste cuffie con ChatGPT, per consentire agli utenti che le utilizzano coi Nothing Phone di accedere in maniera più immediata ai servizi dell’intelligenza artificiale, passando proprio dagli strumenti di uso comune, smartphone e cuffie, appunto.

Nothing Ear: scheda tecnica e prezzo

I nuovi Nothing Ear sono auricolari in-ear con driver dinamici da 11 mm e diaframma in ceramica. Grazie al design a doppia camera con due prese d’aria aggiuntive, l’azienda promette un miglior flusso dell’aria per un sound più cristallino.

Inoltre questo prodotto è pienamente compatibile con i codec per l’audio in alta risoluzione LHDC 5.0 (con qualità fino a 1 Mbps e frequenze fino a 24 bit/192 kHz) e LDAC (con qualità fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz).

Utilizzando il nuovo algoritmo proprietario chiamato Smart ANC è possibile utilizzare la cancellazione attiva del rumore che, stando alle dichiarazioni di Nothing, garantisce una riduzione fino a 45 dB. Con la funzione Adaptive ANC, le cuffie sono in grado di sfruttare i microfoni in dotazione per percepire i suoni ambientati e utilizzare automaticamente uno dei 3 livelli di abbattimento del rumore disponibili.

Presente anche la tecnologia Clear Voice che, grazie al nuovo microfono a bordo, migliora la riproduzione della voce del parlante in chiamata.

Per gestire queste funzioni si può utilizzare l’app ufficiale di Nothing X che, tra le altre cose, permette di accedere anche all’Advanced Equaliser una funzione esclusiva di questo modello, che consente all’utente di personalizzare al meglio le impostazioni di riproduzione, creando anche profili separati da utilizzare a seconda del genere.

Quando viene creato uno di questi profili personalizzati, l’applicazione analizza i dati registrati e, in base ai risultati del test uditivo, regola in automatico l’equalizzatore. La funzione Bass Enhance, invece, serve per amplificare ulteriormente le frequenze basse durante l’ascolto.

Per connettere gli auricolari agli smartphone compatibili c’è il Bluetooth 5.3, con funzione Dual Connection per passare rapidamente da un dispositivo associato all’altro e la modalità Low Lag, che riduce il ritardo nella riproduzione dell’audio per un utilizzo senza interruzioni. Presenti anche le funzioni Google Fast Pair e Swift Pair di Microsoft per semplificare le connessioni con i device di questi brand.

Sul fronte dell’autonomia, l’azienda produttrice garantisce 8,5 ore di riproduzione musicale, che salgono a 40,5 utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre con soli dieci minuti di ricarica è possibile ottenere fino a 10 ore si ascolto aggiuntive (con la custodia).

I soli auricolari sono certificati IP54 e sono dunque resistenti alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni mentre la custodia è certificata IP55, migliorando la protezione contro l’acqua.

Le Nothing Ear saranno disponibili ufficialmente a partire dal 22 aprile ma possono essere già preordinate sul sito ufficiale del produttore al prezzo suggerito di 149 euro.

Nothing Ear (a): scheda tecnica e prezzo

Le Nothing Ear (a) sono cuffiette in-ear con driver dinamici da 11 mm e diaframma in polimetacrilimmide. Questi auricolari sono compatibili con il codec LDAC per la riproduzione di contenuti fino a 990 kbps a 24 bit/96 kHz.

Presente anche su questo modello il nuovo algoritmo Smart ANC che garantisce una cancellazione del rumore ancora fino a 45 dB e la funzione Adaptive ANC, che rileva i suoni ambientali e imposta in automatico il miglior livello di abbattimento del rumore tra quelli a disposizione. Anche in questo caso per gestire le varie funzioni si può utilizzare l’app Nothing X.

Come già visto per i Nothing Ear, troviamo anche su questo modello il Bluetooth 5.3 con funzione Dual Connection, Low Lag, Google Fast Pair e Swift Pair.

L’autonomia stimata per le Ear (a) è di 9,5 ore di ascolto per i soli auricolari e 42,5 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre, caricando la custodia per 10 minuti è possibile ottenere fino a 10 ore di riproduzione aggiuntiva.

Gli auricolari sono certificati IP54 e sono resistenti, dunque, alla polvere e ai getti d’acqua. La custodia è certificata IPX2 ed è quindi resistente alle gocce d’acqua.

Anche le Nothing Ear (a) saranno disponibil a partire dal 22 aprile, coi preordini già aperti sul sito ufficiale. Per questo modello il prezzo suggerito di 99 euro.