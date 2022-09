Codemotion Conference: torna il più grande evento per il mondo del coding e degli sviluppatori

Due giorni di innovazione, formazione e networking dedicati agli sviluppatori e ai professionisti IT a caccia di novità e approfondimenti sulle tecnologie e sui trend di settore: stiamo parlando di Codemotion Conference, la più grande conferenza italiana dedicata alla comunità internazionale dello sviluppo software e del settore tech. Un evento organizzato da Codemotion, divenuto ormai da tempo un punto di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti nel comparto tecnologico.

L’appuntamento è per il 18 e 19 ottobre 2022 agli East Ends Studios di Milano, per la prima volta dall’inizio della pandemia in presenza.

Nel corso della manifestazione più di 100 speaker internazionali saranno i protagonisti di oltre 80 appuntamenti fra talk tecnici, keynote ispirazionali, workshop pratici e panel per scopririre i trend tecnologici e dello sviluppo software, da Software Architecture a DevOps, sino a Front-End, Cloud, Cybersecurity, Artificial Intelligence e Machine Learning. Ci sarà anche spazio per approfondimenti su importantissime tematiche come Sustainable Cloud Computing, Etica e IT Career. Una conferenza d’eccellenza, sponsorizzata da realtà importanti come Google, IBM, Salesforce, Klarna, Illimity e Intesa Sanpaolo.

D’altronde nel corso degli anni le conferenze internazionali di Codemotion sono diventate un appuntamento chiave per gli esperti e i professionisti, pronti a condividere formazione e strumenti ma soprattutto la passione per lo sviluppo software.

Dal 2013 sino al 2019, durante le 7 edizioni in presenza dell’evento, Codemotion ha unito le energie e le competenze di oltre mezzo milione di sviluppatori. L’edizione 2022 non sarà da meno, tanto che sono già attesi migliaia di partecipanti.

“La Codemotion Conference è la più grande manifestazione in Italia dedicata al mondo del coding e degli sviluppatori – spiega Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion -, partecipare significa poter ascoltare e conoscere i più importanti esperti di sviluppo software a livello internazionale e aggiornarsi sui trend che caratterizzeranno il settore nei prossimi mesi. Per noi è un’ulteriore occasione per portare avanti la nostra mission di accompagnare la crescita professionale degli sviluppatori, che, nel quotidiano, facciamo attraverso la nostra piattaforma online, uno strumento che mette in contatto oltre 240mila professionisti IT e più di 300 fra aziende e startup e divenuto negli anni un punto di riferimento nel settore".

Fra gli ospiti più attesi Luise Freese, sviluppatrice e consulente a Microsoft365, che illustrerà come migliorare il processo decisionale che è alla base dello sviluppo software. Interessante anche l’intervento di Emma Twerski, Developer Relations Engineer a Google, che racconterà come il modello open source sta sempre più influenzando il lavoro dello sviluppatore, e quello di Serena Sensini, Enterprise Architect in Dedalus SpA. L’esperta parlerà del Sustainable Cloud Computing, approfondendo il ruolo del Cloud nell’accelerare la transizione verso modelli di sviluppo sostenibile.

Mauro Bennici invece parlerà di etica nel coding, mentre Michele Riva, Google Developer Expert & Microsoft Most Valuable Professional, racconterà la sua esperienza professionale e come la programmazione gli ha consentito di diventare un influencer e speaker internazionale, lavorando in una delle aziende più innovative al mondo.

“Il coding è un ambito in rapido cambiamento, dove emergono costantemente nuove tecnologie e nuovi trend su cui è importante formarsi e aggiornarsi – svela Serena Sensini, Enterprise Architect @ Dedalus SpA, speaker alla Codemotion Conference -. Nei prossimi mesi crescerà molto la presenza dei tool di sviluppo NoCode e LowCode per un’accelerazione dello sviluppo applicativo, mentre nel settore Open Source aumenteranno le tecnologie adottate dalla PA, con grandi benefici per gli utenti. La piattaforma Codemotion e la Codemotion Conference rappresentano grandi opportunità per creare connessioni con i migliori esperti del settore, aggiornarsi sui trend di mercato e crescere come professionista".

Nata nel 2013 come startup che organizza conferenze utili per offrire opportunità di formazione agli sviluppatori, oggi Codemotion è la realtà di riferimento per la crescita professionale dei developer e per le aziende a caccia di nuovi talenti del tech. Una commnity nata anche grazie a una piattaforma online creata che mette in contatto gli sviluppatori e aiuta le aziende a selezionare i profili IT. Non solo: l’impresa ha lanciato anche Codemotion Talent, una piattaforma di matchmaking per garantire processi di selezione rapidi e ottimali.

Grazie a un algoritmo che confronta domanda e offerta, propone al reparto HR una lista mirata di candidati, rendendo possibile l’assunzione in soli 30 giorni. Nello scegliere i candidati inoltre Codemotion può contare sulla più grande community europea di sviluppatori esperti, molto più efficace rispetto i tradizionali canali di ricerca.

Le Codemotion Conference dunque si terrà in presenza il 18 e il 19 ottobre 2022, presso gli East End Studios di Milano. Per iscrizioni e agenda, basta visitare il link: https://codemo.tech/conference-milan-2022 .

