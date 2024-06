Come passare da Windows a Mac in pochi semplici passi

Fonte foto: Farknot Architect / Shutterstock.com

Passare da Windows a Mac è semplicissimo (come anche fare il passaggio inverso). Cambiare computer e sistema operativo può sembrare una rivoluzione ma, in realtà, è un’operazione semplice e veloce. Vediamo tutti i passaggi da completare per poter passare da un computer Windows a un nuovo Mac, trasferendo i propri dati e installando tutte le app di cui si ha bisogno.

Fare un backup

La prima cosa da fare è un backup dei propri dati. Ci sono vari modi per farlo: il sistema più semplice è quello di trasferire i dati su un supporto di memoria esterno, sufficientemente capiente per ospitare tutte le informazioni. Una soluzione alternativa è affidarsi a un servizio di cloud storage. Su Windows è già presente OneDrive di Microsoft, disponibile anche su Mac (scaricando l’app dallo store). È anche possibile aumentare lo spazio su OneDrive in modo semplice. In alternativa, è possibile creare un backup con Google Drive o con qualsiasi altro servizio cloud.

Creare un ID Apple

Un passaggio necessario per passare da Windows a Mac è creare un nuovo ID Apple (chi ha un iPhone o un iPad, in ogni caso, può utilizzare quello già creato in passato). La creazione può avvenire all’accensione del Mac oppure tramite il sito di Apple. Creare un nuovo ID Apple consente anche l’accesso ad iCloud Drive, servizio cloud che potrà essere utilizzato per fare il backup dei dati e semplificare il passaggio da Windows a Mac.

Installare le app

Quasi tutte le app Windows sono disponibili su Mac. I computer di Apple, inoltre, hanno già tante app preinstallate. Per passare da un sistema operativo a un altro, quindi, l’installazione delle app non sarà un problema. Tutti i browser principali disponibili su Windows sono disponibili anche su Mac. Anche le app di Microsoft Office sono disponibili per Mac. Basterà visitare lo store del computer di Apple oppure i siti web dei vari produttori di software per recuperare tutte le applicazioni desiderate.

Utilizzare Assistente Migrazione

Per semplificare il passaggio da un computer Windows a un Mac è possibile utilizzare Assistente Migrazione, app disponibile in Applicazioni > Utility all’interno di macOS. A questo punto, quando l’app chiedere all’utente come trasferire i dati, basterà selezionare Da un PC Windows e poi seguire la procedura guidata che permette di effettuare un facile trasferimento di tutte le informazioni rilevanti dal computer Windows. Per completare l’operazione sarà necessario installare sul computer Windows anche l’app Windows Migrazione Assistant.