Stampa 3D: tra personalizzazione e sostenibilità

Conosciuta come TecnoLaura, è una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Come la stampa 3D sta trasformando settori chiave come la medicina, l'edilizia e l'automotive.

Sentiamo ormai spesso parlare di stampa 3D, una tecnologia che sta rivoluzionando vari settori grazie alla sua capacità di produrre oggetti complessi, personalizzati e ad alte prestazioni in tempi brevi e a costi ridotti.

Tra i principali vantaggi della manifattura additiva (chiamata così perché depone materiale strato su strato per produrre pezzi a partire da modelli 3D) ci sono, infatti, lache consente di vedere un prodotto prima di mandarlo in produzione, la

In parole semplici, un’azienda può sviluppare la sua idea di prodotto più velocemente, utilizzando una sola stampante per più parti personalizzate, anche con materiali differenti, semplicemente "sostituendo la cartuccia". Con un prototipo molto più accurato e simile al prodotto finale è poi possibile testarlo e ricevere feedback già mirati per migliorarlo e risolvere eventuali problematiche, prima della vera e propria produzione.

Quest’ultima diventa infatti più on-demand, portando un miglioramento significativo dei processi di produzione (che diventano anche più sostenibili) e innovazione in campi in cui forse non ci aspetteremmo di vedere strumenti simili, tra cui la salute, l’edilizia e l’automotive.

Protesi personalizzabili su misura

Nel settore sanitario, la stampa 3D sta avendo un impatto straordinario, cambiando in modo concreto la vita delle persone con disabilità o particolari lesioni in attesa di tutori e arti artificiali, offrendo soluzioni più economiche, accessibili e personalizzabili su misura per soddisfare ogni esigenza.

Ad esempio, grazie a questi strumenti (di cui uno dei più grandi fornitori al mondo è Formlabs, fondata nel 2011 da tre laureati del MIT), persone con paralisi cerebrale hanno potuto camminare autonomamente e individui impossibilitati ad utilizzare gli arti, hanno ricevuto protesi bioniche avanzate, con la possibilità di percepire anche le sensazioni tattili.

Abitazioni e strutture architettoniche sostenibili

La stampa 3D non si limita alla creazione di oggetti piccoli, ma si estende anche alla costruzione di grandi strutture come case ed edifici. Questa tecnologia offre agli architetti la libertà di sperimentare con forme innovative e materiali comuni ma di solito meno lavorabili come il calcestruzzo, permettendo la costruzione di case eco-sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, riducendo i costi e l’impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Per vedere un esempio concreto è possibile visitare e attraversare il ponte MX3D ad Amsterdam, attualmente aperto al traffico e realizzato con 4500 kg di acciaio inossidabile stampato in 3D, installato su un canale cittadino.

Automotive: produzione di parti personalizzate con materiali avanzati

Nel settore dell’automotive, la stampa 3D aggiunge valore significativo alle catene di fornitura, facilitando la produzione di parti complesse e personalizzate, integrando nuovi materiali avanzati.

Designer e ingegneri utilizzano questa tecnologia per sviluppare prototipi accurati e concept car, riducendo i costi e i tempi di realizzazione. Ad esempio, gli studi di progettazione possono sfruttare una vasta flotta di stampanti 3D per sviluppare e migliorare i design creati e offrire soluzioni personalizzate ai clienti, riducendo anche in questo caso i costi di produzione e ampliando le possibilità creative e funzionali nel design automobilistico.

Oltre a produrre parti sostitutive e di ricambio su richiesta, con costi e tempi di realizzazione che si riducono fino al 90% rispetto all’esternalizzare il processo.

Strumenti chirurgici su misura per i pazienti

Gli strumenti chirurgici ad oggi sono creati principalmente con misure standard per professionisti e pazienti. La prossima generazione di dispositivi medici e strumentazione per interventi chirurgici, in un futuro non troppo lontano, potrebbe essere prodotta on-demand, con misure personalizzate per rispondere alle caratteristiche ed esigenze di ogni paziente.

Per i professionisti del settore, l’utilizzo di questo sistema di strumenti in confezioni singole, sterili e specifiche per ogni tipo di intervento significa, tra le altre cose, accelerare l’introduzione di strumenti innovativi e migliorati nel design, riducendo drasticamente i costi della catena di fornitura e della sterilizzazione dei dispositivi.

In conclusione, la stampa 3D sta rivoluzionando il modo in cui produciamo oggetti, offrendo una serie di vantaggi che ne faranno un elemento chiave del futuro manifatturiero. Per riassumere, tra i benefici principali troviamo:

Produzione personalizzata : la stampa 3D permette di creare oggetti su misura per le esigenze specifiche di ogni utente, soddisfacendo anche richieste uniche.

: la stampa 3D permette di creare oggetti su misura per le esigenze specifiche di ogni utente, soddisfacendo anche richieste uniche. Riduzione dei tempi di consegna : grazie alla produzione diretta e on-demand, si elimina la necessità di magazzini con grandi capacità e lunghi processi di distribuzione, consentendo di consegnare i prodotti in tempi notevolmente più brevi.

: grazie alla produzione diretta e on-demand, si elimina la necessità di magazzini con grandi capacità e lunghi processi di distribuzione, consentendo di consegnare i prodotti in tempi notevolmente più brevi. Minori spese generali : la stampa 3D permette di ottimizzare l’utilizzo dei materiali, evitando sprechi e riducendo i costi di produzione, eliminando anche la necessità di complessi impianti industriali.

: la stampa 3D permette di ottimizzare l’utilizzo dei materiali, evitando sprechi e riducendo i costi di produzione, eliminando anche la necessità di complessi impianti industriali. Maggiore flessibilità: questa tecnologia offre una grande flessibilità in termini di design e produzione, permettendo di realizzare progetti complessi e personalizzati che sarebbero impossibili o troppo costosi con metodi tradizionali.

La stampa 3D rappresenta uno strumento dalle potenzialità praticamente infinite, che consente di portare inventiva e fantasia ad un livello di concretezza più velocemente e con meno sforzi economici e di risorse. Dal settore edile, passando per l’intero settore sanitario, del lusso e dell’abbigliamento, fino all’industria dei beni di consumo e all’architettura, la produzione con stampa 3D è destinata ad aumentare in modo costante.

