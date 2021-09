Come attivare la Firma Digitale con lo SPID

La firma digitale è uno strumento oramai fondamentale per migliaia di privati cittadini, professionisti e aziende.

È conosciuta anche come Firma Elettronica Qualificata (FEQ) ed è l’equivalente in formato digitale della firma autografa; infatti, permette di associare in modo certo e univoco un numero binario, ossia la firma, a un documento informatico.

Conferisce, così, valore legale ai documenti e può essere usata in diversi contesti, come la sottoscrizione di contratti e atti amministrativi pubblici e privati e molto altro.

Esistono diverse soluzioni che consentono di ottenere la firma digitale e una di queste è davvero semplice e veloce: si può infatti attivare la Firma Digitale tramite SPID in meno di 5 minuti e in modo completamente gratuito.

SPID: lo strumento per ottenere la firma digitale

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, strumento che consente alle persone di autenticarsi e usare numerosi servizi pubblici e privati, per esempio specifiche funzioni online delle Poste Italiane, INPS, cassetto digitale per gli imprenditori, AppIO e tanti altri.

Insomma, si può accedere tramite questo metodo in tutte le piattaforme e applicazioni che presentano il tasto con la scritta "Entra con SPID" inserendo username e password e senza cambiare ogni volta le credenziali, da qualsiasi dispositivo elettronico dotato di rete, da uno smartphone ad un PC.

Complice la digitalizzazione e la facilità di utilizzo, oggi lo SPID è diffusissimo: sta per superare 24 milioni di utenze attive e solo nei primi sei mesi dell’anno 2021 sono state erogate più di 6 milioni di nuove identità digitali.

Dall’inizio dell’anno è già stato utilizzato più di 200 milioni di volte per accedere ai servizi di circa 7000 pubbliche amministrazioni in Italia.

Lo SPID può essere usato anche come sistema di riconoscimento online per ottenere e attivare la Firma Digitale.

Ciò avviene grazie all’esistenza degli Identity Provider autorizzati da AgID che si occupano di identificare gli utenti e, dopo accurate verifiche, rilasciare loro lo SPID.

Questa diventa una base efficace, sicura e attendibile per ottenere e attivare la Firma Digitale.

Come avere la firma digitale gratis grazie allo SPID

L’unico modo per ottenere la Firma Digitale grazie a SPID ed in modo gratuito è quello di affidarsi al sito LetteraSenzaBusta.com e attivare la Firma Digitale cheFirma!

Si tratta di una firma digitale remota emessa dalla società Intesi Group S.p.A., un prestatore di servizi fiduciari qualificati autorizzato da AgID ad operare in Italia e anche in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

cheFirma! è l’unica Firma Elettronica Qualificata pensata per i privati cittadini, che si può attivare gratuitamente tramite SPID oppure con una videochiamata via webcam, modalità alternativa e sempre gratuita che viene scelta da coloro che non possiedono SPID.

Ma è anche la sola che si attiva gratis con la formula Pay per Sign: non c’è nessun costo di attivazione, né viene richiesto di stipulare un contratto abbonamento e si paga solo nel momento in cui si sottoscrive con Firma Digitale un documento informatico.

Quindi, il servizio non ha alcuna scadenza e la firma digitale sarà attiva per sempre.

Al contrario, altri servizi presenti sul mercato, consentono di attivare la firma digitale a pagamento e prevedono la sottoscrizione di un contratto annuale o triennale, con rinnovo a scadenza.

Inoltre, si tratta di una soluzione molto facile da usare: si può firmare qualsiasi documento direttamente dal proprio pc o smartphone senza bisogno di chiavette USB, software vari o lettori smart.

Procedura di attivazione Firma Digitale tramite SPID

Per attivare la Firma Digitale è necessario accedere al sito web LetteraSenzaBusta.com e registrarsi gratuitamente.

In seguito, si clicca su Firma Digitale e poi si entra sulla pagina di attivazione gratuita.

Dopo la verifica del codice fiscale e del numero di cellulare, si sceglie l’attivazione tramite riconoscimento online con SPID.

Quindi, si procede all’attivazione immediata effettuando il Login con SPID con credenziali di secondo livello e poi si inserisce il Codice OTP che si riceve tramite SMS.

Grazie a questa procedura, in pochi secondi, sarà possibile attivare la firma digitale gratuitamente e poi firmare digitalmente qualsiasi file informatico in modo sicuro e con lo stesso valore legale di una firma autografa fatta a mano.