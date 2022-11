Come avere le migliori opere d'arte in casa

Per una volta, oggi non raccontiamo di smartphone, tablet o computer, ma ci dedichiamo ad un oggetto tecnologico davvero singolare, una sorta di quadro connesso che permette di accedere alle collezioni d’arte di moltissimi musei del mondo.

Meural Canvas II è un curioso esperimento di Netgear, azienda di cui di solito parliamo nell’ambito dei sistemi di rete e degli apparati di connessione: in questo caso, invece, raccontiamo di un prodotto che è quasi difficile da collocare, che potremmo erroneamente definire una cornice digitale.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Cosa è Meural Canvas II

In realtà, Meural Canvas II è molto più di questo, prima di tutto perché è costruito intorno ad un display, realizzato sfruttando un brevetto di Netgear, che garantisce la migliore fedeltà possibile nella riproduzione dei colori. La risoluzione non è elevatissima, perché parliamo di un pannello FullHD, ma i tecnici dell’azienda si sono concentrati sull’assoluta precisione del colore, per poter fruire delle opere d’arte esattamente come sono nate, rispettando le intenzioni degli autori.

Rimane però ancora sospesa la domanda su cosa sia effettivamente Meural Canvas II, un vero e proprio quadro connesso, che viene venduto in due versioni, la cui principale differenza sta nella dimensione, una da 21.5", l’altra da 27".

Al netto di questa macroscopica differenza nelle misure, tutte le altre caratteristiche sono condivise, a partire da un processore quad-core, che si abbina a 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. La connessione alla rete è affidata al wifi da 2.4 o 5.0 ghz.

Il collegamento ad Internet serve perché il funzionamento di Meural Canvas II è inteso incrociando il dispositivo con la app Meural: una volta fatta la prima configurazione, il centro vitale diventa proprio l’applicazione, attraverso cui si possono selezionare numerose opere d’arte che possono poi essere proposte sul display.

Può scegliere di usare il quadro in orizzontale o in verticale, cambia il catalogo di opere disponibili a seconda dell’orientamento che viene scelto. La cornice è in grado di riprodurre sia foto che video, che possono essere scelte nel catalogo disponibile oppure caricando sull’apparato contenuti personali di proprietà.

Meural di Netgear MC321WL, Quadro digitale HD 21.5 pollici che mostra immagini e fotografie in modo realistico, cornice bianca 16×24

Una soluzione affascinante, ma costosa

Per realizzare la recensione di Meural Canvas II, abbiamo spaziato all’interno della galleria di opere gratuite, finendo per scegliere molteplici opere classiche, tra cui abbiamo apprezzato in particolare una delle più famose di Mondrian.

Scorrendo all’interno della app si trovano davvero tantissimi contenuti che sono “compresi nel prezzo", purtroppo molte delle opere più interessanti sono invece legate ad un abbonamento che va aggiunto al prezzo di acquisto, che è già abbastanza elevato.

Bisogna tenere conto del fatto che la versione da 21,5" costa 699 €, mentre quella da 27" viene venduta a 899 €. Questi sono i prezzi di partenza, perché poi ci possono essere versioni più costosi se si acquistano cornici di materiali pregiati.

Per accedere alle collezioni più appetibili bisogna aggiungere un abbonamento, che costa 69,95 € all’anno, 8,95 € al mese se si sceglie una scadenza di pagamento ogni 30 giorni. Questa è la ragione per cui siamo convinti che Meural Canvas II sia un prodotto estremamente interessante, ma necessariamente destinato a rappresentare una piccola nicchia del mercato, legata a chi è appassionato di arte.

Canvia Digital Art su Tela e Smart Cornice Digitale | 11ac WiFi | 16gb | 27x18in Telaio | ADV Full-HD Display |

Si controlla attraverso i gesti

Meural Canvas II si può gestire usando l’applicazione dedicata, che è molto completa e del tutto intuitiva, che permette di cambiare i quadri che vengono mostrati e di organizzare la loro visualizzazione: si può scegliere di avere un singolo quadro sempre esposto oppure realizzare una vera e propria playlist che permette di cambiare l’immagine, secondo una scadenza che può essere programmata.

Come già anticipato, si possono caricare le foto e i video che sono memorizzate nel proprio smartphone, sfruttando il collegamento con la rete Wi-Fi.

Una volta scelte le opere da memorizzare, la loro visualizzazione può essere gestita anche attraverso il controllo con i gesti, grazie a piccoli movimenti della mano in prossimità della cornice.

Con un movimento dal basso verso l’alto si ottiene invece l’accesso alle informazioni relative all’opera che si sta visualizzando, dettaglio utile per condividere la conoscenza di artisti e dei loro lavori.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le alternative a Meural Canvas II

Come già anticipato, questo oggetto rappresenta la nicchia delle nicchie, un prodotto che non è destinato ad un pubblico vasto ed è per questo che le alternative sul mercato sono ridotte ad una singola proposta, un oggetto che si chiama Canvia e chi si comporta complessivamente nello stesso modo.

Il prezzo in questo caso è leggermente più basso, ma bisogna tenere conto del fatto che nel costo di acquisto sono comprese anche le licenze per le visualizzazioni delle opere d’arte e per questo stiamo parlando comunque di diverse centinaia di euro. I grandi appassionati d’arte, probabilmente preferirebbero avere le opere originali appese al muro, ma questioni di convenienza economica ci dicono che è quella di Meural Canvas II e Canvia sono comunque una buona alternativa.