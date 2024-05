La modalità provvisoria è uno strumento presente in tutte le versioni del sistema operativo di Microsoft, utile per risolvere alcuni problemi di Windows

I computer Windows possono essere avviati in modalità provvisoria. Si tratta di una particolare modalità di funzionamento che prevede l’utilizzo di un set limitato di file e driver, garantendo solo funzionalità di base del sistema operativo.

Se Windows ha un problema e in modalità provvisoria tale problema non si presenta, come suggerito anche da Microsoft, vorrà dire che tale problema non è legato ai componenti base del sistema operativo e alle sue impostazioni predefinite. Per risolvere i problemi, in alcuni casi, potrebbe essere necessario formattare il computer.

La modalità provvisoria di Windows è disponibile in due versioni, una con rete Internet e una senza accesso a Internet. Vediamo come avviare il computer in modalità provvisoria.

Windows 10 e11

Con Windows 11 è possibile avviare la modalità provvisoria andando in Start > Impostazioni > > Sistema > Ripristino > Opzioni di ripristino > Riavvia ora. Con Windows 10, invece, bisogna andare in Impostazioni > Aggiornamento & Sicurezza > Ripristino > Avvio Avanzato > Riavvia ora.

Durante il riavvio, sullo schermo appariranno una serie di opzioni. Bisogna selezionare 4 oppure F4 per avviare la modalità provvisoria. Selezionando 5 oppure F5 è possibile avviare la modalità provvisoria con rete.

Un altro modo per avviare la modalità provvisoria è premere su Arresta > Riavvia tenendo premuto il tasto MAIUSCOLO della tastiera. Successivamente bisognerà scegliere Risoluzione dei problemi > Opzioni avanzate > Impostazioni di avvio > Riavvia. Al riavvio, ancora una volta, è possibile premere 4 (o F4) oppure 5 (o F5) per avviare la modalità provvisoria.

In caso di schermo nero o schermata vuota, è possibile avviare la modalità provvisoria di Windows con questa procedura:

tenendo premuto per 10 secondi il tasto di accensione del computer

una volta spento il computer, bisogna premere il tasto di accensione

durante il riavvio (quando compare il logo del produttore) premere per 10 secondi il tasto di accensione

accendere nuovamente il computer

spegnere nuovamente il computer tenendo premuto il tasto di accensione per 10 secondi

riavviare il computer

A questo punto si accederà alla schermata vista in precedenza dove bisognerà scegliere Risoluzione dei problemi e seguire la procedura per avviare la modalità provvisoria.

Per uscire dalla modalità provvisoria è sufficiente riavviare il PC. Nel caso in cui il PC dovesse riavviarsi in modalità provvisoria sarà sufficiente seguire questa procedura: tasto Windows + R > digitare msconfig > Ok > Avvio > Opzioni di avvio e deselezionare Avvio sicuro.

Windows XP e 7

Ci sono due metodi per lanciare il computer il modalità provvisoria. Il più immediato è quello che richiede di premere il tasto f8 all’avvio. Appena vedrete le classiche informazioni riguardo alle caratteristiche del computer, e ancor prima che compaia il logo di Windows, dovrete cliccare sul tasto f8 più volte e fino a quando non comparirà il menu con le impostazioni avanzate del sistema operativo. Qui non dovrete fare altro che, utilizzando le frecce, scegliere la modalità provvisoria e premere su invio.

Non sempre, però, la procedura sopra descritta funziona. Cosa fare? Basta seguire un’altra “strada”. Riavviate il computer normalmente e, una volta fatto ciò, chiudete tutti i programmi aperti. Scrivete “msconfig” in “Esegui” e cliccate su “OK”. Si aprirà una finestra: “Configurazione di sistema”. Qui dovrete selezionare “Opzioni di avvio” e poi spuntare la voce “Modalità provvisoria”. Potrete scegliere se avviare solo le funzioni base, premendo su “minima”, oppure anche internet, cliccando su “rete”. A questo punto non vi resta che premere su “Ok”.

Il PC continuerà a riavviarsi in modalità provvisoria fino a quando non disattiverete, seguendo la stessa identica procedura, l’opzione avviata da “Configurazione di sistema”.