Arc Search in arrivo su Android cos'è e a cosa serve

Arc Search è un browser per dispositivi mobili, presto in arrivo su Android, che promette di rivoluzionare la ricerca online: come funziona e perché è utile

La ricerca online sta cambiando velocemente, grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa che permette agli utenti di ottenere risposte sempre più precise e personalizzate. Chi possiede un dispositivo mobile equipaggiato Android potrà presto migliorare la propria esperienza online utilizzando l’applicazione di Arc Search, una soluzione innovativa che offre l’accesso ad una nuova tipologia di browser, completamente differente rispetto a ciò a cui siamo abituati.

Arc Search, già disponibile sui dispositivi iOS, può essere considerato un browser e motore di ricerca allo stesso tempo. Sfrutta l’intelligenza artificiale per velocizzare le ricerche online e per fornire risultati personalizzati, basati sulle specifiche esigenze dell’utente.

Arc Search: come funziona

Arc Search è un browser ideato da The Browser Company, azienda che, già nel 2023, aveva lanciato una soluzione desktop basata sull’AI per molti aspetti simile all’app mobile: Arc Browser. Lo scopo è quello di rivoluzionare definitivamente la ricerca online, attraverso l’introduzione di funzionalità AI mai sperimentate in precedenza.

Utilizzando Arc Search non si ottengono solo una serie di collegamenti ipertestuali, come avviene nella ricerca tradizionale online, ma è possibile richiedere la presentazione dei risultati in una pagina web personalizzata, generata dall’AI, che riassume tutti i contenuti più importanti e rilevanti presenti online, in maniera chiara e schematica.

Per farlo occorre inserire una chiave di ricerca, che può essere dettagliata, e premere sulla voce Browse for me. Se, invece, si vogliono ottenere i collegamenti a pagine web ed eseguire una classica ricerca online, è sufficiente inserire le keyword nella barra di ricerca e premere Invio. In questo caso Arc Search utilizza per impostazione predefinita il motore di ricerca Google.

Nella pagina web realizzata dall’AI, in relazione alla ricerca effettuata, è possibile trovare i link alle varie fonti individuate da Arc Search, per ottenere rapidamente approfondimenti sul tema, e suggerimenti di ricerca, utili per accedere alle informazioni sugli argomenti correlati. Tra i risultati non mancano immagini e elementi multimediali.

La ricerca può essere avviata attraverso un comando testuale o vocale. Annunci, popup e altre possibili distrazioni non sono presenti. Se in passato era disponibile solo in inglese, ora supporta l’italiano.

Arc Search: quando arriva su Android

L’azienda che ha sviluppato Arc Search, The Browser Company, ha annunciato attraverso i propri canali social che presto l’applicazione sarà disponibile sui dispositivi supportati da sistema operativo Android. Tuttavia, non ha fornito una data ufficiale per il rilascio.

L’interfaccia di Arc Search sarà intuitiva e semplice, molto simile a quella già presente su iOS. Saranno presenti funzioni molto utili, tra cui l’archiviazione automatica delle schede non più utilizzate e il già citato blocco degli annunci, dei popup e dei banner. Particolare attenzione è prestata alla privacy, con una rigida politica di protezione dei dati e modalità di navigazione privata.