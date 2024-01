Come bloccare l'ascolto delle registrazioni di Alexa

Fonte foto: Zapp2Photo / Shutterstock.com

Le registrazioni delle interazioni tra l’utente e Alexa possono essere salvate sui server di Amazon e riascoltate dall’utente stesso. Per evitare che altre persone ascoltino queste registrazioni è possibile cancellare le registrazioni passate e/o bloccare le registrazioni future. Amazon, infatti, garantisce un piano controllo del funzionamento di Alexa anche per quanto riguarda la privacy. Grazie a una pagina web è possibile avere un accesso completo a tutti gli strumenti di gestione.

L’utente può, quindi, usare Alexa senza che il servizio effettui registrazioni dei suoi comandi vocali e, soprattutto, senza che queste registrazioni siano salvate sui server Amazon a tempo indefinito. Bastano pochi clic per poter gestire in modo completo il comportamento dell’assistente vocale. Si tratta di una delle opzioni a disposizione degli utenti per cancellare tutti i dati di Alexa.

Cancellare le registrazioni salvate di Alexa

Per massimizzare la privacy utilizzando Alexa ci sono due opzioni. La prima è la cancellazione delle registrazioni. La seconda, invece, è il blocco delle registrazioni. Gli utenti possono proteggere la propria privacy in modo molto semplice. Per prima cosa è necessario accedere alla pagina Web delle impostazioni per la privacy da cui si può gestire in modo completo il funzionamento di Alexa (è necessario accedere con il proprio account Amazon che viene utilizzato anche per Alexa).

In questa pagina ci sono varie opzioni utili per regolare, in modo dettagliato, il comportamento dell’assistente vocale di Amazon. Ora bisogna andare in Esamina la cronologia voce. Premendo su Visualizzazione > Filtra per data > Tutta la cronologia è possibile accedere all’elenco completo delle registrazioni salvate da Alexa e custodite sui server di Amazon.

Per ogni registrazione è presente la data in cui è stata effettuata oltre a un’informazione relativa al dispositivo utilizzato. Premendo sulla registrazione e poi sul tasto con l’icona Play è possibile riascoltare la registrazione. Per cancellare tutte le registrazione, invece, è necessario premere su Elimina tutte le mie registrazioni e poi confermare l’operazione premendo su Rimuovi. Naturalmente, c’è anche la possibilità di rimuovere una sola registrazione o un gruppo di registrazioni, sfruttando i vari strumenti di gestione presenti in questa pagina. La cancellazione non ha effetto sulle routine di Alexa e su altre funzioni dell’assistente.

Bloccare le registrazioni di Alexa

Per bloccare le registrazioni bisogna andare in Gestisci i tuoi dati Alexa. In questa pagina è possibile attivare la funzione Abilita l’eliminazione vocale che permette all’utente di utilizzare un comando vocale (come “Alexa, cancella quello che ho appena detto” o “Alexa, cancella tutto ciò che ho detto oggi“) per eliminare le registrazioni. Andando su Scegli per quanto tempo salvare le registrazioni e poi scegliendo Non salvare le registrazioni è possibile sia eliminare le registrazioni precedenti che bloccare il salvataggio di ulteriori registrazioni.