Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri, per non citare Bixby di Samsung, Cortana di Microsoft e gli altri. Sono tutti assistenti vocali, delle “creature" virtuali che ormai da qualche anno ci accompagnano ovunque con la promessa di semplificarci la vita. Ognuno di noi sa se ci riescono o meno, quel che è certo è che ormai sono ovunque.

Ce li ritroviamo in casa con gli smart speaker o gli altoparlanti intelligenti, in auto, al polso oppure, ovviamente, sugli smartphone: insomma, ogni giorno che passa cresce la sensazione che scrollarseli di dosso è e sarà sempre più difficile. Il punto è che ascoltano le nostre richieste, e soprattutto che ne tengono memoria per mesi, a volte per anni. A qualcuno può far paura, ma per fortuna c’è il modo di rimediare: si possono cancellare i dati. E farlo, ad esempio con Amazon Alexa, non è nemmeno troppo complicato. Niente paura, ve lo spieghiamo subito: ecco come cancellare i dati di Amazon Alexa.

Cancellare i dati di Amazon Alexa dallo smartphone

Chi volesse invece cancellare i dati di Amazon Alexa tramite lo smartphone deve anzitutto aprire l’app Alexa, poi toccare il pulsante Altro sull’estrema destra della barra inferiore e selezionare la voce Impostazioni. Dopodiché bisogna toccare Privacy Alexa nella schermata seguente e selezionare la voce Esamina la cronologia voce, e se lo si volesse si può pure usare il menu Visualizzazione per filtrare i risultati per data o per dispositivo.

A questo punto la schermata mostrerà tutte le registrazioni memorizzate nell’intervallo di tempo impostato e si hanno due opzioni: eliminarle tutte quante toccando la voce Elimina tutte le registrazioni da, oppure toccare il singolo comando impartito ad Amazon Alexa e successivamente su Rimuovi registrazione.

Cancellare i dati di Amazon Alexa con la voce

Per cancellare i dati di Amazon Alexa con la voce è necessario anzitutto, se non lo si è fatto prima, abilitare l’eliminazione dei dati tramite comandi vocali. C’è giusto qualche passaggio da fare attraverso l’applicazione per smartphone. Bisogna aprirla, toccare il pulsante Altro sull’estrema destra della barra inferiore e selezionare la voce Impostazioni.

Dopodiché bisogna toccare Privacy Alexa nella schermata seguente e selezionare la voce Gestisci i tuoi dati relativi ad Alexa, quindi attivare il selettore della prima voce in menu, cioè Abilita l’eliminazione tramite comando vocale. A questo punto, è intuitivo, si può chiudere l’app e chiedere ad Alexa di eliminare i dati in memoria ogni qualvolta si volesse.

Basta pronunciare: “Alexa, elimina quello che ho appena detto", “Alexa, elimina tutto quello che ho detto oggi", o ancora “Alexa, elimina l’intera cronologia voce" per cancellare i dati senza dover prendere lo smartphone.