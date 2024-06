Come cancellare i propri dati online dopo la morte

Fonte foto: Midnight Studio TH / Shutterstock.com

È un tema delicato ma che con la crescente digitalizzazione della nostra vita privata sta assumendo risvolti sempre più importanti. Stiamo parlando di come gestire i dati e i gli account social online dopo la nostra morte. Può sembrare un argomento bizzarro, ma conviene pensarci in tempo.

Non a tutti, infatti, piace l’idea di vedere il proprio profilo su una piattaforma web gestito da amici e parenti dopo la morte. La maggior parte delle persone, comprensibilmente, preferirebbe eliminare del tutto la propria presenza da Internet in queste situazioni.

Ovviamente per eliminare le informazioni sulla nostra persona presenti su Internet dobbiamo pianificare e impostare con anticipo alcune opzioni. Per fortuna alcuni servizi, come Google e Facebook, permettono agli utenti di cancellare ogni traccia del nostro passaggio sul web. E per riuscirci bastano pochi click.

Ecco come cancellare i dati online dopo la morte:

Google

Google offre un servizio che si può attivare manualmente che consente di eliminare tutte le informazioni di un account dopo che resta inattivo per diverso tempo. Con questa funzione verranno eliminati tutti i dati sulla nostra persona salvati sui vari servizi di Mountain View.

Per impostare questa caratteristica basta andare all’indirizzo https://myaccount.google.com/inactive. Dovremo impostare un numero di telefono di recupero e scegliere un periodo di tempo prima che l’account venga considerato inattivo.

Si va dai 3 mesi fino ai 18 mesi. Prima di andare via selezioniamo la spunta Elmina account, che si attiverà solo se non accediamo ai servizi per i mesi impostati. Tutta la procedura è personalizzabile dall’utente che può decidere il destino del suo account.

Apple

Per il futuro del proprio ID Apple è possibile aggiungere contatto erede che avrà il compito di gestire ed eventualmente eliminare i dati dello la scomparsa del titolare dell’account. Per farlo, dall’iPhone o dall’iPad, basta andare in Impostazioni > Accesso e sicurezza > Contatto erede. Dal Mac, invece, bisogna andare in Menu Apple > Impostazioni di sistema > ID Apple > Accesso e sicurezza > Contatto erede.

Facebook

Facebook è uno dei pochi social media che consente delle vere e proprie soluzioni pensate per questi casi. Sul social, infatti, possiamo impostare un contatto di recupero che gestirà la nostra pagina in caso morissimo. Ma su Facebook c’è anche la possibilità di eliminare l’account.

La procedura da seguire è Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account > Dettagli personali > Proprietà e controllo dell’account. Scegliendo Account commemorativo è possibile decidere cosa accadrà al profilo Facebook dopo la propria morte (è possibile impostare l’eliminazione definitiva dell’account).

Per saperne di più sulla questione è possibile dare un’occhiata alla guida su come gestire il profilo Facebook di una persona deceduta. Andando in Disattivazione o eliminazione, invece, cancellare l’account ma, al momento, non è possibile impostare la cancellazione automatica in caso di inattività.

Instagram

Anche con Instagram è possibile attivare le stesse funzioni viste per Facebook. Dall’app del social, bisogna andare in Impostazioni e poi in Centro gestione account. A questo punto, la procedura è identica a quella vista per Facebook con la possibilità di nominare un contatto erede e di impostare la cancellazione dell’account dopo la morte.