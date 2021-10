Come cancellare più app Android in un colpo solo

A tutti è accaduto almeno una volta di scaricare un’app sul telefono in preda alla sensazione del momento, magari perché consigliata da tutti, salvo poi accorgersi di non averla mai più aperta. Periodicamente bisognerebbe controllare quali applicazioni si possono eliminare dallo smartphone per renderlo più veloce, ma non tutti sanno come farlo in maniera efficiente.

Scorrere un elenco piuttosto lungo di app e sforzarsi di ricordare quando si è utilizzata l’ultima volta ciascuna di esse, o capire quanto spazio di archiviazione occupa ogni singola app, possono essere operazioni che richiedono parecchio tempo. Eppure c’è un metodo che consente di valutare entrambi gli aspetti – frequenza d’uso e spazio occupato – con un solo colpo d’occhio, e la buona notizia è che è presente su tutti gli smartphone Android. L’altra buona notizia è che consente di cancellare più app Android in un colpo solo, il che evita il processo – altrettanto lungo – di cancellare singolarmente l’app di cui si può fare a meno. Ecco come sfruttare questa piccola “magia" di Android.

Un unico elenco con due informazioni fondamentali

La prima cosa che bisogna fare per cancellare più app Android in un colpo solo è quella di aprire il Google Play Store, ossia l’applicazione che si utilizza per cercare nuove app da installare. Una volta aperta, bisogna toccare la miniatura con l’immagine del profilo impostata sull’account Google, che viene mostrata nell’angolo in alto a destra della pagina iniziale del negozio virtuale.

A questo punto si apre un nuovo menu con una serie di opzioni. Bisogna ignorarle tutte tranne la prima, Gestisci app e dispositivo. Questa, una volta toccata, mostra tra le altre cose l’ammontare di spazio di archiviazione rimanente sullo smartphone: è l’opzione che ci consentirà di cancellare più app Android in un colpo solo.

Come cancellare più app in un colpo solo

Infatti, toccandola, si accede alla schermata che mostra un elenco di tutte le app installate nel telefono insieme, in particolare, a due informazioni molto utili a chi si appresta a cancellare delle app. Da un lato viene mostrata la dimensione effettiva della singola applicazione, cioè la porzione della memoria interna realmente occupata dall’applicazione e dai dati che contiene.

Più a lungo si utilizza un’applicazione, maggiore sarà il suo impatto sulla memoria di sistema, per cui chi possiede uno smartphone con uno spazio di archiviazione non troppo ampio e si approccia alla disinstallazione di un’app per guadagnare memoria può trovare parecchio interessante l’informazione sullo spazio occupato, in modo da individuare quali app ne occupano di più e di conseguenza a quali può essere conveniente rinunciare.

La seconda informazione molto utile è quella che riguarda l’ultima volta che una determinata applicazione è stata utilizzata. Se si vuole liberare memoria eliminando le app mai usate o utilizzate poco, basta scorrere l’elenco e toccare con il polpastrello la casella in corrispondenza del margine destro dello schermo associata all’app o alle app in questione.

Terminata la selezione delle app Android da cancellare, basta toccare l’icona del cestino sull’angolo alto sulla destra della schermata per vedere apparire una finestra che chiede conferma della reale intenzione di cancellare le app selezionate. A questo punto basta toccare su Disinstalla per vedere sparire in un colpo solo le app Android da eliminare.