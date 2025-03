Google Messaggi, le ultime novità per le chat RCS

Google Messaggi si prepara a ricevere importanti novità per le chat RCS con la possibilità di cancellare messaggi per tutti: ecco cosa è emerso dall'ultima beta

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Google continua a sviluppare la sua app Google Messaggi, punto di riferimento per gli utenti Android sia sugli smartphone Pixel che sui modelli di altri brand che hanno scelto di non preinstallare un’app dedicata per la gestione degli SMS, degli MMS e delle chat RCS. L’app è fondamentale soprattutto in Nord America dove l’uso di WhatsApp e di altre app di terze parti è molto inferiore rispetto al nostro mercato.

La prossime novità al riguardo, coinvolgono direttamente le chat RCS con Big G che nelle ultime settimane ha introdotto diverse novità come le menzioni, ad esempio. Per il prossimo futuro, Messaggi si arricchirà con ulteriori funzioni aggiuntive, così come confermato dall’analisi del codice della versione beta dell’app che ha rivelato tutti i prossimi update a cui sta lavorando il colosso di Mountain View.

Le novità di Google Messaggi

Una delle novità attualmente in sviluppo per Google Messaggi riguarda la possibilità di eliminare per tutti un messaggio in una chat RCS. Come confermato da Android Authority, l’analisi del codice sorgente dell’ultima versione beta dell’app conferma che questa funzione è in fase di implementazione.

Il meccanismo di cancellazione dei messaggi nelle chat RCS sarà simile al sistema utilizzato da altre app di messaggistica: tenendo premuto sul messaggio da cancellare, l’app mostrerà un avviso per l’utente che potrà scegliere tra “Cancella per tutti” oppure “Cancella per me“.

Da quello che sappiamo, la cancellazione dei messaggi dovrebbe prevedere un limite temporale sufficiente per poter individuare errori in un testo ed eliminarlo. Gli utenti, infatti, avranno la possibilità di cancellare per tutti il messaggio entro 15 minuti dall’invio. Superato tale limite, sarà eliminabile solo dalla propria chat mentre gli altri utenti che partecipano a una chat RCS continueranno a visualizzare il messaggio. Importante ricordare, inoltre, che la funzione “Cancella per tutti” risulterà attiva soltanto se tutti i partecipanti alla chat avranno installato una versione dell’applicazione compatibile con la funzione

Quando arrivano le novità per le chat RCS

In questo momento, Messaggi è un vero e proprio cantiere aperto. L’applicazione è in costante sviluppo e rappresenta, soprattutto in Nord America, un elemento centrale dell’ecosistema di app di Google. L’app, quindi, riceve aggiornamenti periodici e integra di mese in mese nuove funzioni. Per quanto riguarda la possibilità di cancellare i messaggi inviati in una chat RCS per tutti i partecipanti alla chat bisognerà attendere qualche settimana, probabilmente. Questa nuova funzione potrebbe essere integrata in uno dei prossimi aggiornamenti della versione stabile dell’applicazione, una volta completato il periodo di test. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno, di certo, a breve.