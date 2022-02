Come chattare il fretta con un contatto WhatsApp

WhatsApp è ancora l’app di chat preferita dagli italiani: circa 33 milioni la usano ogni giorno. Inviamo messaggi di testo, immagini, audio (sempre troppo lunghi) e video. La usiamo per telefonare e per le videochiamate. Per scambiarci gli auguri, per darci il Buongiorno o la Buonanotte. Ma anche, grazie ai gruppi, per organizzarci, confrontarci, spettegolare e qualche volta anche litigare. Insomma, dal suo esordio nel 2009 solo per iOS e poi dal 2010 anche per Android, WhatsApp ne ha fatta tanta di strada. Tanto da avere circa 2 miliardi di utenti nel mondo e essere disponibile in 180 Paesi.

Considerato che ogni utente trascorre circa 38 minuti a chattare su WhatsApp (praticamente tantissimo tempo) è chiaro che bisogna imparare a utilizzarla al meglio. Sia per non perdersi nel mare di messaggi che arrivano, sia per rispondere adeguatamente, senza far passare troppo tempo, a quei contatti a cui teniamo particolarmente. La procedura che andiamo a spiegare è utile soprattutto a quelle persone che hanno un feed ricco di contatti e con cui interagiscono molto spesso. Pensiamo a chi deve rispondere a familiari, amici o clienti e che dunque, invece di scorrere tutta la lista di contatti con il pallino verde, può facilmente raggiungere il contatto interessato e dare feedback immediato. Insomma, c’è un modo per velocizzare sia la lettura sia la risposta: eccolo.

I collegamenti WhatsApp sulla home

Per avere sempre a portata di mano i contatti con cui interagire velocemente è possiamo usare la funzione “Aggiungi collegamento" ad una delle schermate della Home dello smartphone. In questo modo avremo sempre a disposizione, in modo rapito e veloce, quel conttatto (o più contatti, se preferiamo). La procedura è molto facile da fare che richiede davvero pochissimi passaggi.

Apriamo la chat che ci interessa avere facilmente a disposizione, poi selezioniamo il menù con i 3 puntini in alto a destra. A questo punto selezioniamo Altro > Aggiungi collegamento. WhatsApp ci permetterà di trascinare il collegamento nell’area che preferiamo della Home del telefonino, oppure potremo lasciarle fare tutto da sola: lo metterà nel primo spazietto libero.

Possiamo creare tutti i collegamenti che vogliamo e posizionarli nelle zone della Home più comode per una consultazione rapida. Tuttavia, è sempre meglio non esagerare perché se ci ritroviamo con l’intera rubrica di WhatsApp sparsa sulla home del telefono, alla fine, non abbiamo risolto il problema ma lo abbiamo solo replicato fuori dall’app.

Rimuovere i collegamenti dalla Home

Ovviamente ogni collegamento può essere rimosso in qualunque momento per fare spazio a nuovi contatti o per pulire una Home troppo piena di icone. Ricrodiamo, però, che eliminare un collegamento della chat di WhatsApp dalla Home del telefono non significa cancellare un contatto, ma eliminiamo solo il collegamento sul desktop: il contatto resta in rubrica.

Per eliminare un collegamento ad un contatto WhatsApp dalla Home del telefono dobbiamo fare un tap lungo sull’icona del collegamento che si vuole eliminare e poi selezionare “Elimina collegamento“.