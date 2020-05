WhatsApp, come fissare in alto le chat più importanti

Se bisogna contattare un amico o un collega di lavoro, oramai lo strumento più utilizzato e più rapido è WhatsApp. Sono decine e decine le chat a cui ogni giorno rispondiamo: i gruppi con genitori e fratelli/sorelle, i gruppi con i colleghi di lavoro o gli amici e le conversazioni “one to one” con tutti i contatti registrati in rubrica. Un numero di messaggi notevole e che alcune volte può portare a commettere errori, inviando una nota vocale al gruppo sbagliato oppure un’immagine al proprio capo, invece che al collega di lavoro.

A tutti è capitato almeno una volta di inviare un messaggio nella chat sbagliata e per questo motivo WhatsApp ha introdotto da oramai qualche anno la possibilità di eliminare i messaggi inviati per errore. Per evitare questo tipo di problemi esiste un trucco che in pochi conoscono: su WhatsApp è possibile mettere in evidenza le tre conversazioni più importanti, singole o di gruppo. Un po’ come accade nei gruppi Facebook o sul profilo Twitter dove gli utenti hanno la possibilità di fissare in alto il post più importante, lo stesso accade anche su WhatsApp.

L’obiettivo è molto semplice: dar risalto alle chat più importanti, in modo da averle sempre a portata di mano e non scorrere in basso per ritrovarle. Ecco come fissare in alto una chat su WhatsApp su Android e iPhone.

Come evidenziare una chat di WhatsApp su Android

Un trucco talmente semplice, che quasi nessuno utilizza. Per fissare in alto le conversazioni di WhatsApp più importanti bastano veramente pochi secondi. Gli sviluppatori, però, hanno fissato un limite: è possibile mettere in evidenza solamente le tre chat più importanti. Se si prova ad aggiungere una quarta, sullo schermo appare un messaggio che avvisa che non è possibile farlo.

La prima cosa da fare è aprire WhatsApp e selezionare la chat da fissare in alto. A questo punto in alto appaiono alcune icone e bisogna premere quella a forma di spilla. La chat verrà spostata immediatamente in alto e resterà fissa, le altre conversazioni, anche se riceveranno nuovi messaggi, verranno posizionate più in basso.

Per togliere il “pin” a una chat, bisogna seguire lo stesso procedimento: la si seleziona e poi si preme sulla stessa icona e verrà spostata in basso.

Come fissare in alto una chat di WhatsApp sull’iPhone

Anche su iOS è possibile evidenziare le chat più importanti fissandole in alto. Il limite è lo stesso presente su Android: al massimo è possibile evidenziare tre chat. Il procedimento da seguire è molto simile: si apre WhatsApp, si fa uno swipe verso destra sulla chat da fissare in alto e poi si preme sull’icona a forma di spilla. Immediatamente la conversazione viene portata in alto e resterà fissa.

Per farla tornare in basso bisogna fare gli stessi passaggi: swipe verso destra e premere sull’icona con la spilla.