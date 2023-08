Come personalizzare le notifiche su WhatsApp

Fonte foto: DenPhotos / Shutterstock.com

Tra le funzioni nascoste di WhatsApp c’è anche la possibilità di personalizzare le notifiche. Si tratta di un sistema che consente, ad esempio, di modificare l’avvio sonoro e la suoneria, scegliendo opzioni specifiche per un determinato contatto.

Bastano pochi secondi per modificare le impostazioni dell’applicazione, impostando preferenze personalizzate per un singolo utente. Personalizzare le notifiche su WhatsApp è possibile sia su smartphone Android che su iPhone. Vediamo come fare.

Personalizzare le notifiche su WhatsApp: come fare

La procedura da seguire per personalizzare le notifiche di WhatsApp cambia in base al sistema operativo e alla versione dell’app utilizzata. In linea di massima, è sempre necessario accedere al profilo dell’utente per cui si desidera personalizzare il comportamento dell’app e, in particolare, notifiche e suoni.

Per eliminare notifiche e suoni, invece, è possibile seguire la procedura per silenziare l’app di WhatsApp. La personalizzazione delle chat di WhatsApp può avvenire in molti modi: ad esempio è possibile cambiare font nelle chat di WhatsApp.

Vediamo, invece, come modificare i suoni e, quindi, personalizzare le notifiche di WhatsApp su Android e iPhone.

Con Android

Utilizzando WhatsApp per Android, per personalizzare le notifiche, basta accedere alla chat con l’utente “da personalizzare”. Dalla chat, bisogna premere sull’icona dei tre puntini in alto e poi scegliere l’opzione Mostra contatto.

Scorrendo la pagina, è possibile individuare l’opzione Notifiche personalizzate. In questa nuova sezione bisognerà spuntare la voce Usa notifiche personalizzate e poi modificare le opzioni desiderate. Per modificare il suono dei messaggi, ad esempio, basterà scegliere Tono notifiche.

Per modificare il comportamento generale dell’app di WhatsApp, dalla schermata principale dell’app, basta premere sui tre punti in alto e poi scegliere Impostazioni > Notifiche. In questa sezione è possibile personalizzare le notifiche, le suonerie e altri aspetti del funzionamento di WhatsApp.

Con iPhone

Anche con iPhone è possibile personalizzare le notifiche di WhatsApp in pochi secondi. La procedura da seguire è simile a quanto visto su Android. Bisogna andare in Chat e poi accedere alla conversazione con l’utente per cui si modificheranno le notifiche.

A questo punto si deve premere sull’immagine profilo dell’utente posta in alto e poi su Sfondo e suono. Qui è possibile scegliere un suono di notifica personalizzato per l’utente in questione scegliendo tra i vari toni personalizzati disponibili.

Per personalizzare le notifiche di WhatsApp per tutti i contatti, invece, basta tornare alla schermata principale dell’app e scegliere Impostazioni > Notifiche. In questa nuova sezione sono riepilogate tutte le impostazioni relative a suoni e notifiche di WhatsApp. L’utente è libero di modificarle a proprio piacimento.

Come creare una scorciatoia sullo schermo

WhatsApp permette anche di creare una scorciatoia sulla home page dello smartphone, in modo da accedere subito alla conversazione con un determinato contatto. Per farlo, con Android, dalla chat con l’utente è necessario premere sui tre punti in alto e poi andare in Impostazioni > Altro > Aggiungi collegamento. Su iPhone, invece, non è possibile creare una scorciatoia sullo schermo per una chat.