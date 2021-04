Come condividere gli sticker WhatsApp con un link

Gli sticker, cioè gli adesivi (animati e non), sono una delle funzioni più simpatiche di WhatsApp perché permettono di aumentare la creatività delle chat che scambiamo con i nostri contatti. E, per fortuna, di sticker disponibili ce ne sono una enorme quantità (senza contare la possibilità di creare sticker personalizzati).

Per la precisione: c’è un intero store pieno di sticker. Per essere ancora più precisi: ci sono tanti store di sticker. Già, perché moltissimi adesivi WhatsApp sono “localizzati“, cioè tradotti in varie lingue perché contengono al loro interno anche del testo. Per questo motivo non tutti gli adesivi sono disponibili in tutti i Paesi ma, al contrario, esistono pacchetti di sticker universali e pacchetti di sticker regionali. I primi saranno disponibili in tutto il mondo, i secondi solo in precisi Paesi. Per fortuna, però, c’è un metodo facile per condividere questi sticker anche al di fuori del Paese d’origine. Questo metodo si chiama “Deep Link“.

Cosa sono i Deep Link di WhatsApp

I Deep Link sono dei link diretti agli sticker di WhatsApp: l’utente non deve più passare dallo store e cercare manualmente il set di sticker che vuole scaricare, ma deve solo fare tap sul link. Subito dopo il set di sticker verrà aperto nell’app di WhatsApp e l’utente potrà scaricarlo e usarlo immediatamente.

Questi link saranno sempre simili a https://wa.me/NomeSetSticker/

Come usare i Deep Link per condividere gli Sticker

Una volta trovati nuovi sticker WhatsApp grazie ai Depp Link potremo passare al passaggio successivo: condividere questi sticker con i nostri amici.

Per farlo ci basterà inviare loro in chat uno degli sticker del pacchetto appena scaricato e installato: il nostro amico, dopo averlo ricevuto, potrà farci tap sopra e scegliere “Visualizza pacchetto di sticker" e poi “Scarica“.

I migliori Deep Link di Sticker WhatsApp

Ecco un elenco di Deep Link a set di sticker WhatsApp provenienti da mezzo mondo e raccolti dal noto sito specializzato WABetaInfo: