Come creare emoji e sticker con un tuo selfie

Fonte foto: Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Trasformare un selfie in un set di emoji o di sticker è facile: basta uno smartphone e l’applicazione giusta. Le opzioni sono tantissime e la possibilità di creare nuovi elementi da aggiungere alle proprie chat è oramai accessibile a tutti. Sia chi ha smartphone Android che chi ha un iPhone, infatti, può utilizzare questa funzionalità. Ecco, quindi, quali sono le migliori opzioni a disposizione degli utenti per creare emoji e sticker a partire da un selfie.

Come trasformare un selfie in emoji e sticker

Per trasformare una propria foto in un set di emoji o di sticker, da utilizzare poi nelle chat, basta un’applicazione. Non c’è bisogno di competenze particolari. Tutto quello che bisogna fare è affidare la propria foto all’applicazione scelta che si occuperà della trasformazione e della creazione dell’alter ego digitale del soggetto della foto.

Successivamente, sarà possibile personalizzare questo avatar, aggiungendo elementi extra. Ogni app segue lo stesso principio di funzionamento ma proposte modalità di creazione leggermente differenti. Bisognerà sperimentare un po’ prima di trovare l’applicazione giusta da utilizzare.

Bitmoji

Una delle applicazioni più utilizzate per creare emoji e sticker è sicuramente Bitmoji. Si tratta di un’app facile da utilizzare: capire come funziona Bitmoji, infatti, è semplicissimo. Basta installare l’app, disponibile sia sul Play Store che sull’App Store, e poi scattarsi un selfie.

Sarà l’applicazione stessa a occuparsi di tutto il resto. Una volta trasformata una foto in un avatar digitale, quindi, l’utente potrà intervenire e personalizzarlo, aggiungendo elementi e accessori. Terminato il “lavoro”, il proprio avatar digitale potrà essere integrato con la tastiera e essere facilmente utilizzato in tutte le principali app di messaggistica.

Mirror

Un’altra applicazione ottima per trasformare un selfie in un set di emoji o sticker è Mirror. L’app (disponibile anche in versione a pagamento, con un abbonamento e funzionalità aggiuntive) permette di trasformare rapidamente una propria foto in un avatar digitale, anche in questo caso ampiamente personalizzabile. Successivamente, l’avatar potrà diventare un set di emoji o di sticker da usare su WhatsApp e su altre applicazioni, con possibilità anche di condividere la propria creazione con altri utenti.

Sticker.ly

Un’altra app da utilizzare per trasformare una foto in una serie di emoji o di sticker è Sticker.ly. Il meccanismo alla base del funzionamento è lo stesso visto in precedenza. Basta una foto da “affidare” all’algoritmo dell’applicazione e pochi secondi di attesa per ottenere il risultato finale. L’applicazione è disponibile sia su Android che su iOS con una versione gratuita con alcune pubblicità.