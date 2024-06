Come configurare l'iPad prima di farlo usare a tuo figlio

Impostare il controllo parentale e l'accesso guidato sono i passaggi fondamentali far utilizzare l'iPad ai propri figli. Ecco come fare

Configurare un iPad per tuo figlio è molto facile. Apple, infatti, mette a disposizione diversi strumenti per completare la procedura, esattamente come Google permette di configurare un telefono Android per un bambino in modo semplice. Basterà creare un ID Apple per tuo figlio e poi seguire le procedure di configurazione per attivare tutte le funzionalità di controllo parentale disponibili. Ecco come si fa.

Creare un ID Apple per tuo figlio

Il primo passo per configurare un iPad per tuo figlio è creargli un ID Apple. Dal proprio dispositivo Apple (iPhone o iPad) bisogna andare in Impostazioni, premere sul proprio ID Apple e poi scegliere In famiglia > Crea un account per bambini (attenzione a inserire la data correttamente in quanto non sarà possibile modificarla dopo la creazione per questioni di sicurezza). La procedura è guidata e richiede pochi passaggi per essere completata.

Come configurare iPad per tuo figlio

Ci sono due modi per configurare un nuovo iPad per tuo figlio. Il primo prevede la configurazione alla prima accensione del dispositivo. Bisogna tenere vicini il proprio dispositivo Apple e il nuovo iPad da configurare (sul proprio dispositivo Apple deve essere attivo il Bluetooth). All’accensione, sul nuovo iPad bisognerà scegliere Configura nuovo iPad > Continua e poi toccare il nome di tuo figlio (di cui avrai creato un ID Apple in precedenza). Se non ha un prodotto Apple con il tuo ID Apple, puoi scegliere Configura senza un altro dispositivo e seguire la procedura andando a selezionare Configura per un minore della famiglia.

In alternativa, è possibile configurare l’iPad anche successivamente, andando in Impostazioni > Esegui il login su iPad. A questo punto, bisogna scegliere Accedere con un iPad o un iPhone nelle vicinanze e poi Usa un altro dispositivo Apple, seguendo le istruzioni sullo schermo. C’è anche la possibilità di scegliere Accedere con un indirizzo email o un numero di telefono e una password e poi Accesso manualmente > Accedi per un minore della tua famiglia. Seguendo tutti i passaggi mostrati sullo schermo, l’iPad sarà configurato correttamente per tuo figlio che potrà iniziare a utilizzarlo in totale sicurezza.

Impostare controlli parentali

I controlli parentali e le varie limitazioni all’utilizzo possono essere impostate già dalla fase di configurazione del dispositivo. In alternativa, è possibile andare su Impostazioni > Famiglia sul proprio dispositivo Apple, premere sul nome di tuo figlio e poi su Tempo di utilizzo, andando a configurare in modo completo tutte le varie impostazioni. C’è anche la possibilità di attivare la funzione Chiedi di acquistare. Andando sul dispositivo di tuo figlio e poi in Impostazioni > Tempo di utilizzo si potrà attivare la funzione Restrizioni contenuti e privacy per bloccare contenuti inappropriati sul dispositivo.