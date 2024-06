Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Per impostare un telefono Android per bambini è possibile sfruttare le funzioni integrate nel sistema operativo e l'app Family Link, ecco come funziona

Fonte foto: fizkes / Shutterstock.com

Impostare un telefono Android per un bambino è molto semplice: è possibile, infatti, utilizzare una funzione integrata nel sistema operativo che permette di ottimizzare lo smartphone, adattandolo alle esigenze dei più piccoli e garantendo al genitore la possibilità di sfruttare un sistema di parental control avanzato. Grazie all’app Family Link, da installare sul telefono del genitore, e alle funzionalità di Android, già integrate nel telefono del figlio, è possibile accedere a vari strumenti di monitoraggio e, quindi, impostare un telefono pronto all’uso per il proprio figlio. La procedura da seguire è semplice e veloce. Chi utilizza un prodotto Apple, invece, potrà utilizzare le funzioni dedicate del sistema operativo andando, ad esempio, a impostare un iPad per il proprio figlio.

Vediamo, quindi, come impostare un telefono Android per bambini.

Come impostare un telefono

Per impostare uno smartphone Andorid per un bambino è sufficiente accedere alle Impostazioni del dispositivo che sarà affidato al bambino e andare poi nella sezione Benessere digitale e controllo genitori. In quest’area delle Impostazioni sono presenti vari strumenti utili ma la funzione che ci interessa è disponibile premendo su Configura il Controllo genitori, sotto alla voce Controllo genitori.

Questa funzionalità prevede l’utilizzo dell’app Family Link di Google. Dalla nuova schermata è necessario premere su Inizia e scegliere poi Bambino o ragazzo alla domanda Chi userà questo dispositivo e selezionare poi Avanti andando poi a inserire l’Account Google del bambino premendo su Aggiungi o crea un account per tuo figlio.

La procedura è guidata e può essere completata rapidamente. Sul telefono del genitore è necessario installare l’app Family Link. L’account Google del genitore potrà supervisionare il telefono del bambino, che utilizzerà un account diverso. Con Family Link è possibile accedere a svariate impostazioni in modo da garantire un utilizzo sicuro del telefono al proprio figlio.

Family Link e il sistema di controllo genitori sono pensati per il monitoraggio dei minori di 13 anni (l’età cambia in base al Paese di utilizzo, nel rispetto delle normative vigenti). La stessa procedura può essere seguita anche per i tablet Android con servizi Google.

Come usare il controllo genitori su Android

Grazie alle funzioni sviluppate da Google è possibile accedere a svariate funzioni di monitoraggio e controllo parentale. Il genitore, grazie a Family Link, può approvare o bloccare i contenuti da scaricare (app, giochi e contenuti multimediali) e proteggere la privacy del figlio, andando a verificare le autorizzazioni concesse alle app e ai siti web. L’applicazione consente di ricevere aggiornamenti sullo stato della batteria e sulla posizione del telefono e altro ancora, garantendo un controllo parentale completo e personalizzabile.