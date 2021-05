Come connettere l'iPhone alla televisione

Che il nostro iPhone sia uno smartphone dotato di diverse feature interessanti, è fuor di dubbio. Alcune, in particolare, sono estremamente utili per sopperire alle mancanze tecnologiche di alcuni dispositivi in nostro possesso, come quella che consente di collegare l’iPhone alla TV. Proprio così, è assolutamente possibile connettere un melafonino al televisore, con tutti i vantaggi del caso, soprattutto per chi è in possesso di un apparecchio che purtroppo non supporta direttamente alcune applicazioni dedicate all’intrattenimento, come ad esempio Netflix o la concorrente Disney+.

Come fare allora a visualizzare i vostri programmi preferiti nello schermo della TV tramite l’utilizzo dell’iPhone? Questa guida nasce proprio per rispondere a questa domanda, e per indirizzarvi passo passo in ogni procedimento possibile, considerando che esistono diverse opzioni da poter seguire. In tutti i casi, se vogliamo vedere ogni elemento contenuto nello smartphone comodamente seduti sul divano del salotto, basta eseguire delle procedure piuttosto rapide e molto intuitive.

Come collegare l’iPhone alla TV con cavo

Se siete disposti a sborsare qualcosina per collegare l’iPhone alla TV, allora la prima opzione è quella più ovvia, ovvero optare per una connessione di tipo fisico tra i due dispositivi. Questo significa ricorrere ad un cavo, naturalmente che sia compatibile con gli smartphone prodotti dal colosso di Cupertino. La stessa Apple, nel suo store ufficiale online, alla voce Accessori per iPhone, vende un cavo per collegare l’iPhone alla TV, che viene recapitato a 24 ore dall’ordine e consente di riprodurre tutto quello che appare sul display del dispositivo, dalle applicazioni ai film. In casi come questo, potete orientarvi verso due metodi, entrambi decisamente semplici: scegliere di utilizzare un cavo adattatore da Lightning a Digital AV oppure un cavo adattatore da Lightning a VGA.

Cavo da Lightning a Digital AV

Il primo cavo per collegare l’iPhone alla TV consiste in un semplice adattatore alla porta Lightning verso il Digital AV. Non siete chiamati a fare altro che collegare la presa del’adattatore a quella dell’uscita HDMI del televisore. Come capirete da soli, è importante ricordare che per avviare tutte le operazioni avrete necessariamente bisogno di un cavo HDMI, che supporta sia l’uscita audio che video, muovendosi ad una sequenza di tipo binario. Acquistabile presso qualsiasi negozio specializzato a prezzi estremamente contenuti, generalmente tra i 2 e i 5 euro, è una tecnologia interamente digitale. Una volta acquistati i due accessori, avrete modo di procedere rapidamente alla connessione dell’iPhone con la vostra TV.

Cavo da Lightning a VGA

Non ci sono poi molte differenze tra il procedimento seguito per la tecnologia Digital AV e quello che riguarda il cavo adattatore da Lightning a VGA. L’unica differenza realmente rilevante è che il VGA è un tipo di cavo che funziona ad onde, trattandosi di tecnologia in analogico. Nella peggiore delle ipotesi, si potrebbe andare a perdere un po’ di definizione nella qualità dell’immagine riprodotta a schermo, ma nulla che possa inficiare la visione di app, video, siti web e presentazioni, con una risoluzione massima di 1080 pixel HD.

Come collegare l’iPhone alla TV senza cavo

Potrebbe succedere di preferire il collegamento senza fili a quello, certamente più scomodo, tramite cavo Lightning e HDMI. Un caso, questo, in cui ci si può tranquillamente affidare alle tecnologie di trasmissione wireless supportate da svariati modelli di Smart TV in commercio, che sono generalmente compatibili anche con gli iPhone. Queste connessioni vi danno l’opportunità di trasmettere al televisore contenuti provenienti da alcune applicazioni, come ad esempio Netflix o YouTube. Affinché il tutto funzioni nel modo corretto, è però necessario assicurarsi che la TV e l’iPhone siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Senza entrare troppo nei tecnicismi, vi basti sapere che per ottimizzare il tutto dovrete installare e utilizzare un’applicazione che collega i due dispositivi. Ce ne sono diverse, come AnyView Cast, Google Cast, Plex e LocalCast. Esistono poi soluzioni alternative per collegare l’iPhone alla TV senza ricorrere ai fili, per altro decisamente al passo con i tempi.

Apple TV

Nel caso in cui siate in possesso di un televisore Apple, il collegamento tra lo schermo del melafonino e quello della vostra TV sarà praticamente immediato. La connessione sarà non a caso assicurata e mantenuta del tutto stabile dall’applicazione Apple TV, che permette di trasferire i contenuti del device iOS sul televisore senza usare cavi o particolari configurazioni. Con l’app, avremo accesso alla funzione AirPlay Mirroring, pensata per la trasmissione di dati in tempo reale, senza alcuna latenza. Anche in questo caso, ci serviremo di una rete Wi-Fi, a cui devono essere collegati contemporaneamente i due dispositivi. Per avviare definitivamente il collegamento, dovrete pigiare due volte il tasto Home dell’iPhone, selezionare il menù multitasking, e in seguito la voce “Duplicazione".

Google Chromecast e Fire TV Stick

Google Chromecast è una sorta di chiavetta USB, che va collegata alla porta HDMI del televisore, mentre viene alimentata da una semplice porta USB, presente nelle TV più moderne. Dopo aver acquistato il programma, disponibile in tutti i principali negozi fisici e online, dovrete collegarlo alla TV in modo da essere configurato tramite l’applicazione Google Home, da scaricare gratis su App Store. Il Fire TV Stick, poi, è simile a Google Chromecast, ma è possibile collegarlo anche all’assistente Alexa e farlo funzionare attraverso comandi vocali.