Come controllare le ore di gioco su PS4

PlayStation 4 non è solo una delle console di maggior successo prodotte da Sony, ma pure una di quelle che può vantare tanti tra i migliori videogiochi. Sono tanti i titoli che, dal 2013 ad oggi, hanno saputo conquistare il cuore degli appassionati, intrattenendoli per ore ed ore con i più svariati universi in pixel e poligoni. Gli stessi appassionati che spesso si saranno chiesti quanto tempo hanno effettivamente trascorso impugnando il loro fedele DualShock 4. Proprio a loro è dedicata questa guida, in cui capiremo insieme come vedere le ore di gioco su PS4, interagendo con le statistiche messe a disposizione dalla “grande S" del gaming e da compagnie terze.

Ore di gioco su PS4: ecco come tenerle sotto controllo

Prima di analizzare tutti i passaggi della procedura su come vedere le ore di gioco su PS4, è fondamentale fare una premessa. Sony infatti non permette sempre di tenere sotto controllo il tempo impiegato dagli utenti a videogiocare: il colosso nipponico preferisce attivare periodicamente questa possibilità, con iniziative confezionate ad hoc. Nel 2018, ad esempio, abbiamo assistito all’iniziativa My PS4 Life, che permetteva ai gamer su console PlayStation di consultare le proprie statistiche ufficiali, relative però solo a quell’anno. Lo stesso è avvenuto nel 2020, quando l’azienda ha messo a disposizione un portale che consentiva ai fan del pad di vedere quante ore hanno trascorso su PlayStation 4 nel corso del 2019. Si tratta insomma di eventi sporadici, che coincidono solitamente con le festività natalizie e che regalano pure qualche premio – come avatar e temi dinamici.

In tutti i casi, per vedere le nostre ore di gioco su PS4, è assolutamente necessario aver effettuato l’accesso al PlayStation Network, piattaforma online di Sony che consente ai suoi tecnici di associare le statistiche di gioco al profilo di un utente. Purtroppo queste iniziative non permettono di accedere alle ore di gioco totali, ma solo al tempo speso sulla PlayStation 4 nel corso dell’anno di riferimento e alle ore dedicate a particolari titoli o generi. Avrete quindi capito che non esiste una vera e propria funzionalità in grado di mostrare le statistiche associate ad ogni singolo gioco, ma grazie alla terze parti è spesso possibile ovviare al problema.

Come vedere le ore di gioco su PS4 grazie alle terze parti

Assodato che Sony non risponde in via ufficiale alla domanda su come vedere le ore di gioco su PS4, abbiamo comunque la possibilità di rivolgerci a diverse software house, che nei loro videogame offrono ai giocatori delle statistiche dettagliate. Per accedere a queste ultime, di solito è necessario iscriversi a un servizio realizzato da terze parti ed effettuare il login al sito ufficiale. Esempio in tal senso è Rockstar Games con i suoi Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption II: sul sito web della società a stelle e strisce possiamo vedere quante ore abbiamo passato tra le strade di Los Santos o tra le stagioni selvagge d’America. Il tutto semplicemente cliccando sul tasto Accedi in alto a destra, poi sull’icona PlayStation, ed effettuando successivamente il login con i dati associati al nostro account PSN. Non mancano inoltre titoli – come l’RPG Final Fantasy VII Remake o il kolossal sci-fi di Hideo Kojima Death Stranding – che nel menu principale dedicano spazio alle statistiche di gioco, comprese le ore impiegate per portare avanti la nostra avventura.