Come vedere chi ti ha bloccato su Instagram

Fonte foto: AngieYeoh / Shutterstock.com

Capire se un contatto ti ha bloccato su Instagram è possibile. Il social network non invia alcuna notifica quando si viene bloccati da un altro utente. Per questo motivo, per capire se sei stato bloccato su Instagram dovrai ricorrere ad alcuni “trucchi” che possono dare una conferma indiretta sulla questione. Non è nulla di complesso e difficile: bastano pochi minuti per vedere chi ti ha bloccato su Instagram. Vediamo come fare:

Come capire chi ti ha bloccato su Instagram

Come anticipato in precedenza, è difficile capire se un utente ti ha bloccato su Instagram. Lo si può solamente intuire da alcuni indizi disseminati sull’applicazione social. Questi indizi, in ogni caso, sono più che sufficienti, nella maggior parte dei casi. Per maggiori dettagli, puoi dare un’occhiata alla guida su cosa succede quando blocchi qualcuno su Instagram.

Non riesci a vedere il profilo e i post

Quando un utente ti blocca su Instagram non puoi vedere i suoi post, le sue storie e non puoi accedere al suo profilo. Se vieni bloccato, quindi, non riuscirai a trovare l’utente in questione e non avrai modo di interagirci.

Di conseguenza, se un tuo contatto “sparisce” da Instagram potrebbe averti bloccato. In alcuni casi, il profilo potrebbe essere accessibile ma, una volta effettuato l’accesso, risulterà vuoto e potrebbe apparire un messaggio di errore.

Puoi effettuare un’altra verifica: prova a cercare il nome dell’utente che pensi possa averti bloccato su Instagram tramite la funzione cerca dell’applicazione. Se sei stato bloccato, non riuscirai a trovare l’utente tra i risultati.

Prova a chiedere a un’altra persona di effettuare la ricerca (oppure crea un secondo account su Instagram). Se con una ricerca effettuata da un altro account è possibile trovare l’utente in questione avrai la conferma di essere stato bloccato.

Non riesci più a seguire una persona

Un altro “indizio” è rappresentato dall’impossibilità di seguire una persona, nel caso in cui si riesca ad accedere al suo profilo. Se quando provi a premere sul bottone “Segui” compare per pochissimi secondi la dicitura “Segui già” e poi nuovamente il pulsante “Segui“, ci sono ottime possibilità che quell’utente ti ha bloccato su Instagram.

Non riesci a vedere la lista dei follower

Se riesci ad accedere al profilo dell’utente che pensi possa averti bloccato, prova a visualizzare la lista dei follower. Se ti compare la scritta “Impossibile caricare gli utenti” o un altro tipo di messaggio di errore avrai un’ulteriore conferma. Quest’utente potrebbe averti bloccato.

Come capire chi nasconde le Storie Instagram

In alcuni casi può capitare che un utente non ti ha bloccato su Instagram, ma non ti permette di vedere le sue Storie. Infatti, la piattaforma social offre la possibilità di condividere le Instagram Storie con un gruppo limitato di utenti.

Farlo è molto semplice: prima di pubblicare la Storia o immediatamente dopo, basta premere su “Nascondi la mia storia a (nome utente)” e selezionare tutte le persone a cui non far vedere i contenuti. Quest’opzione si trova Altro > Impostazioni delle storie.

Non ci sono indizi che ti permettono di capire chi ti ha bloccato nelle Storie di Instagram. Se hai qualche dubbio che un amico ti nasconde le Storie Instagram, l’unico modo è creare un secondo profilo e controllare se riesci a visualizzare una Storia. Se ci riesci, allora vorrà dire che ti ha bloccato.