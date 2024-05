Come creare una password sicura per proteggere l’identità online

Ecco alcuni consigli per creare una password efficace e sicura in modo da proteggere la propria identità online

Fonte foto: Shutterstock

Utilizzare una password efficace è sempre più importante: per proteggere i propri account e, quindi, i propri dati è fondamentale utilizzare sistemi di sicurezza avanzata. La scelta della password è un aspetto centrale: una password debole, infatti, offre una protezione minima e tutt’altro che sufficiente a garantire una protezione contro i sistemi, sempre più sofisticati, utilizzati oggi dagli hacker. Ecco, quindi, alcuni consigli per scegliere una password efficace e, più in generale, per proteggere i propri account.

No alle password troppo semplici

Partiamo da una premessa importante: una password sicura non può essere una password semplice. Utilizzare un nome, una data di nascita o qualsiasi altra parola facile da indovinare (soprattutto per strumenti informatici dedicati) può compromettere la sicurezza del proprio account. Meglio puntare su una password complessa e lunga (più di 10 caratteri almeno)

Non solo lettere

Per creare una password sicura è necessario ricorrere a una sequenza di numeri, lettere (minuscole e maiuscole) e caratteri speciali. Tale sequenza può essere casuale oppure può essere composta da più parole e cifre, intervallate magari da caratteri speciali. L’importante è che non ci siano solo lettere e, come sottolineato in precedenza, non sia troppo semplice.

Oltre a combinazioni di parole e cifre, può essere utile utilizzare parole di senso compiuto ma andando a sostituire una lettera con un simbolo o un numero, in modo da aumentare la complessità. Molto importante, inoltre, è alternare lettere maiuscole e minuscole, in modo da offrire un ulteriore livello di complessità per le password.

Affidarsi a un password manager

La scelta di una password sicura diventa più facile affidandosi a un password manager che, tra le varie funzionalità a disposizione, integra anche un generatore di password e un sistema per analizzare la complessità della password scelta dall’utente. I gestori di password possono fare la differenza, garantendo una gestione ottimale dei propri account e aggiungendo strumenti extra per controllare la sicurezza. Alcuni password manager segnalano agli utenti anche le possibili violazioni delle proprie password, nel caso in cui un database online sia stato compromesso ad esempio, consigliando di aggiornare la password degli account a rischio.

Come testare la sicurezza password

Un modo per valutare la sicurezza di una password è metterla alla prova: in rete, infatti, esistono diversi tool che permettono di valutare la sicurezza di una password. Basta inserire la password nell’apposito campo per verificarne la sicurezza. Uno dei più noti è il Kaspersky secure password checker. Utilizzando un servizio di questo tipo è possibile mettere alla prova una password e valutarne la sicurezza.

Solo la password non basta

Per proteggere i propri account, considerando i rischi sempre più elevati per la sicurezza informatica, una password complessa può non bastare. E’ necessario sempre affidarsi a strumenti di protezione aggiuntiva, ricorrendo, ad esempio, all’autenticazione a due fattori, per aggiungere un ulteriore livello di protezione, o anche all’autenticazione tramite scansione del volto o dell’impronta digitale.

Qualsiasi strumento extra disponibile può rivelarsi ottimo per incrementare la sicurezza. In caso di attivazione dell’autenticazione a due fattori è possibile puntare su un’app di autenticazione con Google Authenticator che rappresenta un sistema migliore rispetto al codice inviato tramite SMS, come secondo sistema di autenticazione.