Come recuperare i codici di Google Authenticator e avere un backup

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com

Google Authenticator è il servizio realizzato da Google per garantisce un accesso sicuro ai propri account, sfruttando la verifica in due passaggi. Questo sistema risulta più sicuro rispetto alla verifica in due passaggi tramite codice SMS e garantisce una protezione maggiore per i propri dati. L’attivazione è molto semplice e il servizio è disponibile tramite app per smartphone. Quando si cambia telefono è possibile recuperare i codici di Google Authenticator senza alcuna difficoltà. Vediamo come fare.

Come recuperare i codici di Google Authenticator

Con Google Authenticator, una delle app Google più utili, è possibile sfruttare al massimo le potenzialità della verifica in due passaggi che rappresenta uno degli elementi centrali per incrementare la sicurezza online dei propri account e dei propri dati.

Grazie alla possibilità di sincronizzare via cloud le informazioni, è possibile recuperare i codici di Google Authenticator facilmente. Per completare quest’operazione è sufficiente eseguire l’accesso con il proprio account Google all’interno dell’app di Google Autenticator.

In questo modo, è possibile beneficiare del backup e del ripristino dei codici che saranno recuperabili su tutti i nuovi dispositivi associati al proprio account Google. Si tratta di un sistema molto semplice per completare il recupero dei codici d’accesso.

Per verificare che la sincronizzazione in cloud sia attiva è sufficiente controllare che ci sia la spunta verde in alto a destra nell’applicazione del servizio. In questo modo, il trasferimento diventa semplicissimo.

In caso di password dimenticata dell’account Google, per completare l’operazione, è necessario seguire la procedura di recupero password definita da Google, scegliendo, dalla pagina di login, l’opzione per il recupero della password.

In caso di smartphone perso o rubato, invece, è necessario sfruttare l’opzione di reset da remoto di Android e iOS oppure visitare tutti i siti dove è stato configurato Google Authenticator (accedendo con i codici di backup generati in fase di attivazione della verifica in due passaggi) e rimuovere il codice andando poi a collegare il nuovo dispositivo.

Come trasferire manualmente i codici di Google Authenticator

Il recupero dei codici di Google Authenticator può avvenire anche manualmente, senza utilizzare la sincronizzazione cloud garantita dal proprio account Google. In questo caso, è necessario avere il dispositivo precedente e il nuovo dispositivo, su cui andrà installata l’app del servizio.

Sul nuovo dispositivo bisogna premere Inizia > Vuoi importante account esistenti? e poi scannerizzare il codice QR dell’account da trasferire. Per creare tale codice bisogna andare sul dispositivo precedente e poi scegliere l’opzione Trasferisci account > Esporta account dal menu laterale.

Fonte foto: Google

Seguendo la stessa procedura è possibile anche importare account sul proprio telefono. Dalla sezione Trasferisci account, in questo caso, basterà scegliere Importa account e poi seguire la procedura indicata che prevede la scansione del codice QR.