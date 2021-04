Come creare un gruppo Telegram e inviare un invito

WhatsApp è senza dubbio il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato e conosciuto dalle nostre parti, ma il rivale Telegram con il passare del tempo e grazie ad una serie di vantaggi sotto determinati aspetti ha saputo conquistare una fetta di pubblico piuttosto consistente, in Europa e nel mondo.

Tra i vantaggi di Telegram rispetto a WhatsApp e non solo c’è il fatto di poter creare gruppi con un numero di partecipanti incredibilmente elevato: su quest’ultimo possono essere ospitate fino a 256 persone, mentre sul primo il limite è posto a ben 200 mila partecipanti. Non è l’unico vantaggio che si ottiene creando un gruppo su Telegram, visto che, giusto per citarne un altro, il servizio permette di creare dei sondaggi che tornano senz’altro utili per mettere ai voti qualcosa. Va da sé che per determinati scopi si tratta di vantaggi non di poco conto, per cui vale la pena di sapere come sia possibile creare un gruppo Telegram e come inviare un invito per semplificare l’ingresso dei partecipanti.

Come creare un gruppo Telegram

In linea di principio creare un gruppo su Telegram è un’operazione molto semplice, ma chi non ha mai utilizzato l’applicazione può incontrare qualche difficoltà, quindi conviene procedere per passaggi.

Dopo aver scaricato Telegram per gli smartphone Android, o per i dispositivi iOS, essersi registrati ed aperto l’app, bisogna:

toccare il simbolo con le tre linee orizzontali in alto a sinistra su Android oppure il simbolo con la matita in alto a destra su iOS

selezionare la voce “Nuovo gruppo"

scegliere i contatti da aggiungere al gruppo tra quelli presenti in rubrica oppure ricercandoli tramite username nel campo “Aggiungi persone…" su Android o “Chi vorresti aggiungere?" su iOS

su Android o su iOS inserire il nome del gruppo nel campo apposito e toccare sul simbolo della fotocamera se si volesse scattare o caricare un’immagine che diventerà l’icona identificativa del gruppo

confermare per creare il gruppo Telegram

Completata la creazione del gruppo Telegram si può procedere a definirne i dettagli, come inserire una descrizione, modificare o caricare l’immagine del gruppo, aggiungere nuovi membri o impostare degli amministratori. La creazione di un gruppo Telegram da PC prevede dei passaggi del tutto analoghi a quelli descritti sopra.

Vi ricordiamo, inoltre, che è possibile sia creare un gruppo Telegram che parteciparvi anche se usiamo Telegram senza numero di telefono.

Come inviare un invito ad un gruppo Telegram

Come dicevamo, invitare uno o più amici ad entrare in un gruppo Telegram è un’operazione piuttosto semplice, ma per evitare ogni dubbio ecco una spiegazione passo passo di come fare sia che si possegga uno smartphone Android o uno con iOS.

aprire Telegram ed entrare nel gruppo da condividere

toccare sul nome del gruppo nella parte superiore dello schermo

toccare la voce “Aggiungi membro"

selezionare la voce “Invita tramite link" che è posta sopra la lista dei contatti

A questo punto viene visualizzato il link di invito al gruppo Telegram nella parte superiore dello schermo, e si hanno due opzioni: annotare il link, di solito molto breve, ed inviarlo singolarmente alle persone da invitare, oppure, ed è la via più semplice:

selezionare la voce “Condividi link" che visualizza una lista di applicazioni installate nello smartphone che possono essere utilizzate per inoltrare il link di invito al gruppo.

Una volta scelta l’app da usare per inviare l’invito al gruppo Telegram, viene creato automaticamente un messaggio contenente il link per popolare o ripopolare il gruppo Telegram.