L’utilizzo di Telegram è subordinato all’inserimento, nella app, del proprio numero telefonico. Questo non a tutti va giù: c’è chi, infatti, preferirebbe poter chattare con altri utenti mantenendo l’anonimato, o comunque utilizzare Telegram senza numero di telefono. Può essere un’esigenza legata alla privacy o a un desiderio di riservatezza da parte dell’utente. Allo stesso modo, si potrebbe voler cercare delle persone senza conoscere il loro numero di telefono. Insomma, gli scenari possibili sono molteplici.

Come registrarsi a Telegram senza numero di telefono

A livello teorico, registrarsi a Telegram senza numero di telefono è impossibile. Tuttavia, si può aggirare l’ostacolo in diversi modi. Come ad esempio utilizzare un vecchio numero di telefono che non su utilizza più. Oppure acquistare una nuova SIM da usare solo per la registrazione. Insomma, se è vero che “fatta la legge, trovato l’inganno”, le soluzioni alternative non mancano.

Rispolverare una vecchia SIM è senza dubbio quella più alla portata. Se si è cambiato numero di cellulare in un passato non troppo remoto e quindi il vecchio numero è ancora attivo (di norma le SIM vengono disattivate dopo 11 mesi consecutivi senza essere ricaricate). Dunque dapprima sarà necessario verificare che la scheda sia attiva e che possa essere quindi riutilizzata. Quindi la si potrà usare per la registrazione.

Acquistare una nuova SIM è un’altra soluzione piuttosto semplice per creare un account Telegram senza numero, o meglio, senza il proprio abituale numero di telefono. Tuttavia avere un secondo numero può presentare molteplici vantaggi, come ad esempio poter tenere il primo solo per i contatti stretti e utilizzare l’altro per il lavoro o per le conoscenze più superficiali. Al giorno d’oggi, con la grande varietà di operatori nati negli ultimi anni, come ad esempio Illiad o Kena, il costo dell’attivazione di una nuova SIM è piuttosto basso e spesso consente di accedere a piani tariffari vantaggiosi con offerte interessanti.

Registrarsi a Telegram con un numero virtuale

Esiste però anche un’ulteriore possibilità: quella di registrarsi a Telegram senza SIM, con un numero temporaneo, da cui ricevere il codice di conferma per la registrazione. Si tratta di una soluzione molto comoda e fornita gratuitamente da diversi servizi online. Creare un numero virtuale per Telegram è dunque una soluzione piuttosto gettonata. Si tratta, sostanzialmente, di numeri usa e getta, utili per la ricezione di particolari SMS o per l’attivazione di alcuni servizi che per funzionare richiedono l’invio sul cellulare di un codice di conferma. La comodità di tale tipo di soluzione è che si evita così di dover fornire il proprio numero. Il problema è invece che non è semplice trovare numeri di telefono temporanei funzionanti, perché vi sono pochi siti che se ne occupano e non è neppure facile riuscire a utilizzarli. Tuttavia un tentativo non guasta: è sufficiente collegarsi a Google e cercare uno di questi servizi, inserendo nella stringa di ricerca la frase “numero virtuale” o “numero temporaneo”.

Registrarsi a Telegram: come si fa

Una volta appurato che non è possibile effettuare, su Telegram, la registrazione senza numero, ma anche che è possibile aggirare l’ostacolo, ecco come ci si registra al servizio. Innanzitutto bisogna scaricare la app e avviarla sul proprio dospositivo. A questo punto bisogna cliccare sul pulsante “Inizia a messaggiare”: qui verrà chiesta la nazionalità e il prefisso del numero di cellulare, all’interno di appositi campi di testo. A questo punto si dovrà digitare il numero virtuale, o quello della nuova scheda SIM, e premere sull’icona con la freccia disegnata sopra. A questo punto si dovrà attendere che il sistema invii un codice di conferma, via SMS. Una volta ricevuto tale codice, esso andrà digitato nel campo apposito, quindi si dovrà confermare la registrazione premendo di nuovo sulla freccia. A questo punto si potrà personalizzare il proprio profilo, con nome utente e foto.

Messaggiare con qualcuno senza conoscere il suo numero

Per poter chattare su Telegram senza numero di telefono, avendone solo il nome, si dovrà semplicemente cliccare sull’icona a forma di lente di ingrandimento e digitare nell’apposito campo il nome utente della persona in questione, quindi avviare la ricerca. Il sistema cercherà quindi il soggetto desiderato, per potergli inviare un messaggio. Allo stesso modo anche il nostro contatto potrà essere trovato senza che l’altro utente abbia il nostro numero di telefono, e questo è utile soprattutto laddove ci si sia registati con un numero virtuale o comunque con un recapito che non si utilizza abitualmente.