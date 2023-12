Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Creare una chat segreta è una delle funzioni principali di Telegram e consente di massimizzare la privacy grazie all’applicazione della crittografia end to end. Si tratta, quindi, di un modo per proteggere una conversazione. Solo gli utenti coinvolti nella chat segreta possono accedere ai messaggi.

Questo tipo di chat è caratterizzato da un’icona di un lucchetto che le rende facilmente identificabili. Oltre alla crittografia end to end, le chat segrete di Telegram non lasciano traccia sui server del servizio, non permettono l’inoltro di un messaggio in un’altra chat e consentono di inviare messaggi che si autodistruggono.

Vediamo, quindi, come creare una chat segreta su Telegram utilizzando le applicazioni del popolare servizio di messaggistica.

Creare una chat segreta con Telegram per Android

Per creare una chat segreta utilizzando l’app Telegram per smartphone e tablet Android è sufficiente aprire l’app e premere sul tasto con l’icona della matita presente in basso a destra. Questo tasto serve per avviare una nuova conversazione.

Premendo su questo tasto è possibile accedere al menu per l’invio di un nuovo messaggio. Basta premere su Nuova chat segreta e scegliere l’utente a cui inviare il messaggio per aprire una nuova schermata e avviare una conversazione “segreta”.

Creare una chat segreta con Telegram per iPhone

Avviare una chat segreta con l’app Telegram per iPhone è molto semplice. Anche in questo caso, la prima cosa da fare è avviare l’app del servizio. A questo punto, dalla schermata principale dell’applicazione, bisogna individuare l’utente con cui creare una chat segreta, accedere alla conversazione “normale” e premere sull’icona del suo profilo in alto a destra. Ora è sufficiente premere su Altro e poi su Avvia chat segreta per avviare la conversazione con la protezione della crittografia end to end.

Altri metodi per avviare una chat segreta

L’utilizzo della chat segreta è una delle principali funzionalità di Telegram. Come visto in precedenza, questa funzione è facilmente sfruttabile utilizzando l’app per Android oppure l’app per iPhone del servizio.

Al momento, invece, le chat segrete non sono supportare dall’app per Windows del servizio di messaggistica. Questa funzione, inoltre, non è supportata nemmeno su Telegram Web, la versione dell’app utilizzabile tramite un qualsiasi browser web (con autenticazione tramite QR Code dallo smartphone).

Attualmente, l’unico modo alternativo per avviare una chat segreta con Telegram, oltre alle opzioni viste in precedenza, è rappresentato dall’app per Mac di Telegram che, a differenza di quella per Windows, supporta nativamente la funzione.

Per creare una chat segreta è sufficiente avviare l’app e premere sull’icona della matita per aprire una nuova chat. A questo punto bisogna premere su Nuova chat segreta e selezionare l’utente con cui si desidera avviare la chat.