Come disattivare servizi a pagamento TIM

Disattivare e bloccare i servizi a pagamenti per la propria SIM TIM è possibile: ecco la procedura da seguire e come richiedere un rimborso

Fonte foto: Shutterstock

Disattivare i servizi a pagamento con TIM è possibile. In caso di attivazione involontaria, infatti, l’operatore consente di disattivare un contenuto a pagamento (che, in genere, prevede un addebito sul credito residuo) in modo semplice. C’è anche la possibilità di attivare un blocco ai servizi a pagamento per la propria SIM TIM oltre che di richiedere un rimborso per addebiti non richiesti. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli in merito.

Disattivare servizi a pagamento TIM

Per disattivare un servizio a pagamento attivato sulla propria SIM TIM ci sono varie opzioni. Il modo più semplice è accedere all’area MyTIM accessibile tramite l’app MyTIM, disponibile per Android e iOS. Completato l’accesso bisogna premere su Linea.

Quest’opzione si trova nel sotto menu accessibile premendo sul tasto Altro posizionato nella barra inferiore dell’interfaccia. Ora bisogna andare in TV e servizi e poi in Servizi a contenuto. In questa sezione è possibile individuare i servizi attivi e disattivarli, semplicemente premendoci su.

La stessa procedura può essere completata anche dall’area MyTIM del sito dell’operatore. Dopo aver effettuato il login, infatti, bisogna andare in Linea > TV e servizi > Servizi a contenuto. Cliccando sul servizio da disattivare è possibile completare l’operazione.

In alternativa, è possibile richiedere la disattivazione chiamando al 119 e seguendo le indicazioni per parlare con un operatore TIM oppure recandosi in un negozio TIM e richiedendo il supporto diretto da parte di un addetto che provvederà a ultimare la richiesta.

Blocco servizi a pagamento TIM

Per il blocco dei servizi a pagamento per la SIM TIM è possibile usare l’app MyTIM (in questo caso non è possibile completare la procedura tramite l’area clienti del sito). Bisogna andare in Linea > Gestisci >Blocco servizi a contenuto. Basterà attivare il tasto apposito per completare il blocco.

Per il blocco dei servizi a contenuto è possibile anche rivolgersi al 119 oppure recarsi in un Negozio TIM. Da notare che è anche possibile bloccare i servizi a pagamento con TIM inviando un SMS al 119 con scritto “blocco servizi VAS” oppure “barring SMS TIM”.

Rimborso abbonamenti a pagamento TIM

Ci sono vari modi per ottenere il rimborso di un servizio a pagamento con TIM, attivato per errore. È possibile chiamare al 119, per parlare direttamente con un operatore, oppure recarsi in un negozio TIM. In alternativa, gli utenti dell’operatore possono inviare, dalla SIM su cui è stato attivato il servizio, un SMS gratuito al 119 con scritto “reclamo servizi VAS non richiesti”. TIM concede 12 giorni dall’attivazione per esercitare il diritto al ripensamento.