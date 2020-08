Il servizio Amazon Prime è molto utile quando si acquista frequentemente sull’omonima piattaforma, in quanto consente di ricevere senza pagare spese di spedizione ed entro un giorno gli articoli che si sono ordinati e di avere accesso a film e serie Tv di Prime Video. Tuttavia, per scarso utilizzo o perché ad un certo punto non interessa più, è importante sapere come disdire Amazon Prime. Si tratta di una procedura piuttosto semplice, che varia a seconda del fatto che si sia attivato un periodo di prova gratuito, o che si abbia deciso per il pagamento annuale del canone.

Annullare Amazon Prime dopo l’attivazione del periodo di prova

Annullare l’abbonamento Amazon Prime dopo che si è attivato il periodo di prova è semplice. Innanzitutto è necessario entrare nel sito di Amazon ed effettuare l’accesso cliccando sulla voce “Account e liste”, in alto a destra. Una volta effettuato il login, inserendo mail e password, A questo punto si dovrà tornare sulla voce “Account e liste” senza cliccarci sopra: si aprirà un menù a tendina da cui accedere all’area “Il mio Amazon Prime”. Qui apparirà la voce “Non continuare”: vi si dovrà cliccare sopra, e comparirà il messaggio in cui si chiederà se davvero si desidera procedere.

Una volta confermata l’azione, cliccando ancora una volta sul pulsante “Non continuare”, il gioco è fatto e il recesso da Amazon Prime è completato. Dunque, dalla data in cui scade il periodo di prova, l’iscrizione non verrà rinnovata e quindi non si riceverà l’addebito del canone. Naturalmente questo significa che al termine di tale periodo non si potrà più usufruire dei servizi previsti da Amazon Prime. Naturalmente in caso di ripensamento prima della scadenza del periodo di prova sarà sempre possibile scegliersi di iscriversi al servizio, pagando il canone annuale.

Sarà sufficiente fare di nuovo il login al sito, quindi tornare sulla voce “Il mio Amazon Prime” e cliccare su “Continua iscrizione”. Se invece ci si ripensa una volta terminato il periodo di prova, tornando su “Il mio Amazon Prime” si potrà accedere al servizio tramite un link che comparirà nella parte alta della pagina con scritto “Clicca qui per iscriverti” e seguendo la procedura indicata.

Disdetta di Amazon Prime dopo aver fatto l’iscrizione

Qualora si fosse attivata l’iscrizione annuale o mensile, è possibile disdire Amazon Prime, la procedura cambia un po’. Si dovrà sempre e comunque entrare sul sito ed effettuare il login, quindi si dovrà portare il cursore del mouse su “Account e liste”, in alto a destra della pagina, e dal menù a tendina selezionare “Il mio Amazon Prime”. Fin qui tutto come prima. A questo punto si dovrà entrare nell’area “Gestisci iscrizione” e cliccare sul pulsante Termina l’iscrizione. Successivamente sullo scherno apparirà un messaggio in cui verrà indicato che la procedura per il recesso da Amazon Prime è stata portata a termine. Verrà anche inviato un messaggio di posta elettronica alla mail con cui ci si è iscritti, in cui verrà riportato che relativamente ad Amazon Prime la disdetta è andata a buon fine.