Come far leggere gli audiolibri ad Amazon Alexa

Alexa, l’assistente digitale di Amazon, può essere davvero molto utile in tante situazioni. Ci aiuta a gestire il calendario ricordandoci gli appuntamenti o anche scadenze. Ci legge il meteo o le notizie e ci imposta la sveglia. Accende e spegne le luci o il sistema di condizionamento, e cambia i canali alla TV. Possiamo sentire la radio in moltissime lingue e può leggerci anche un libro.

La prima cosa da fare, quando acquistiamo un dispositivo Echo di Amazon è attivare Alexa e addestrare l’assistente vocale alla nostra voce. Una volta fatto ciò, non abbiamo più bisogno dello smartphone e degli auricolari, ma ci basta solo il dispositivo Echo Amazon. A quel punto possiamo chiedere di ascoltare l’audiolibro preferito o mentre ci rilassiamo sul divano o anche se siamo impegnati in altre attività. L’ascolto inizia con il comando "Alexa" e a quel punto indichiamo il titolo del nostro audiolibro preferito. La condizione, affinché avvenga la lettura dell’audiolibro, è che abbiamo disponibile o un abbonamento a Audibile anche in prova, o una libreria di audiolibri sul Kindle.

Come usare Audible con Alexa

L’account Alexa e quello di Audible sono collegati per impostazione predefinita, a condizione di utilizzare la medesima mail che abbiamo impostato nell’iscrizione ai servizi Amazon.

Per iniziare l’ascolto di un audiolibro apriamo l’app Alexa sul dispositivo Android o iOS. Selezioniamo il pulsante "Riproduci" nella barra degli strumenti in basso per accedere ai servizi collegati. Selezioniamo "Audible".

Il comando per chiedere a Alexa la lettura di un audiolibro è estremamente semplice: "Alexa leggi l’audiolibro [titolo] da Audible". L’assistente vocale, addestrato alla nostre voce, si prenderà qualche secondo per selezionare il testo e iniziare a leggerlo.

Ovviamente ciò comporta che abbiamo attivato un abbonamento a Audible. Se ci iscriviamo per la prima volta, abbiamo incluso un mese di prova gratuito. Trascorso il quale sarà a pagamento e costerà 9,99 euro al mese.

Con Alexa e i comandi vocali possiamo gestire l’avanzamento dei capitoli, lo stop e la pausa della lettura.

Come attivare la lettura di un audiolibro con Kindle

Se invece disponiamo di un dispositivo Kindle, non è necessario l’abbonamento a Audible e possiamo ascoltare gli audiolibri presenti nella libreria di Kindle.

La procedura per attivare la lettura degli audiolibri su Kindle è analoga alla procedura che abbiamo attivato per Audible.

Dall’app Alexa su smartphone selezioniamo il pulsante "Riproduci" nella barra degli strumenti in basso per accedere ai servizi collegati.

Selezioniamo "Kindle" e diamo il comando: "Alexa leggi [titolo] da Kindle".

Anche in questo caso i comandi vocali ci aiutano a impostare i capitoli di lettura, lo stop oppure la pausa.