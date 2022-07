Come sentire la radio FM con Amazon Alexa

Gli altoparlanti intelligenti con gli assistenti vocali virtuali, come gli Amazon Echo con Alexa, possono eseguire moltissime funzioni. Molte di più, di quanto immaginiamo. Quindi, oltre che chiedere ad Alexa di dirci le previsioni meteo per domani o chiedere di accendere o spegnere il condizionatore, possiamo anche chiedere di ascoltare la radio.

Fino a qualche anno fa era possibile trovare sui telefoni cellulari la funzione Radio FM svincolata dalla rete internet. Per cui, lì dove si captavano onde radio a Frequenza Media era possibile ascoltare le stazioni radio nazionali e locali. La funzione radio FM si è andata via via perdendo sugli smartphone più recenti ed è stata sostituita dalle app. Le stazioni radio nazionali e locali, oramai trasmettono i loro programmi e la musica anche attraverso app personalizzate. Per questo, tramite un altoparlante Echo di Amazon connesso a Internet è possibile ascoltare la radio senza alcun problema. Le opzioni per ascoltare la radio con Alexa sono principalmente due: o installiamo una Skill generica, che ci permette di sentire varie radio (una sorta di aggregatore di radio online) oppure installiamo una skill specifica di una radio specifica.

Come ascoltare diverse radio con Alexa

Se vogliamo ascoltare tante radio, e non solo una, tramite Amazon Alexa, dovremo installare una skill che ci da accesso a diversi canali. Come prima cosa da smartphone apriamo l’app Alexa e selezioniamo l’opzione Altro dal menu in basso. Selezioniamo quindi Skill e giochi e cerchiamo con la lente la skill myTuner Radio. Questa skill ci permette di ascoltare oltre 50.000 di tutto il mondo.

Dalla skill myTuner Radio facciamo tap su Avvio e da qui selezioniamo il dispositivo (in questo caso Echo). A questo punto facciamo la richiesta a Alexa: "Alexa chiedi a MyTuner Radio di riprodurre Radio XYZ", oppure più semplicemente chiediamo a Alexa di farci ascoltare la radio XYZ. Se c’è più di una possibilità, Alexa ci chiederà quale desideriamo ascoltare.

La skills myTuner Radio è davvero molto utile, poiché supporta diverse lingue tra cui Arabo, Cinese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo e quindi è possibile ascoltare le radio di questi Paesi o di zone in cui queste lingue sono parlate.

Quindi, se ci troviamo all’estero e abbiamo voglia di casa, ci basta chiedere a Alexa di farci ascoltare la nostra radio italiana preferita per sentire sia la nostra lingua sia le trasmissioni radio che amiamo di più.

Come ascoltare una sola radio con Alexa

In alternativa, se ci interessa ascoltare solo una specifica radio, possiamo cercare la Skill di quella radio. Da Skill e giochi, dunque, cerchiamo il nome specifico della radio e installiamo solo quella.

Dopo l’installazione, potremo chiedere direttamente ad Alexa di farci ascoltare quella radio: dopo pochi secondi la sentiremo in diretta.

