Come fare il backup delle conversazioni di WhatsApp su Android

Fonte foto: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Fare il backup delle conversazioni di WhatsApp per chi utilizza un telefono Android è molto semplice. L’app, infatti, prevede un sistema automatico di backup che sfrutta Google Drive, il servizio di cloud storage di Google. In più, c’è sempre la possibilità di creare un backup in locale, evitando di salvare i propri dati in cloud.

Ecco, quindi, come eseguire il backup delle chat di WhatsApp su Android:

Backup di WhatsApp con Google Drive

Il sistema più semplice per fare il backup delle conversazioni di WhatsApp su Android è rappresentato dall’utilizzo di Google Drive. Si tratta di un sistema già integrato dall’applicazione che sfrutta il servizio di cloud storage per salvare tutte le chat dell’utente. Il backup su Google Drive utilizza l’account Google dell’utente già utilizzo sullo smartphone Android.

Per eseguire il backup è sufficiente accedere a WhatsApp e premere sull’icona dei tre puntini in alto a destra. A questo punto bisogna andare in Impostazioni > Chat > Backup delle chat e scegliere l’opzione Esegui backup. In questo modo, tutte le conversazioni saranno salvate, comprese le chat nascoste di WhatsApp.

La prima volta che si utilizza il servizio, inoltre, bisognerà fornire le autorizzazioni richieste da WhatsApp per rendere possibile l’operazione. Se il backup è troppo grande, c’è la possibilità di cancellare i messaggi vecchi di settimane di WhatsApp.

Da notare che è anche possibile scegliere di attivare l’opzione Backup crittografato end-to-end. Una volta attiva quest’opzione, il backup delle conversazioni sarà crittografato con un livello di privacy superiore garantito all’utente. Tra le opzioni presenti in questa pagina, c’è anche la possibilità di cambiare account Google con cui effettuare il backup.

In aggiunta, è possibile scegliere se effettuare o meno il backup con la rete dati o solo con il Wi-Fi, se includere o meno i video presenti nelle conversazioni all’interno del backup e quale dovrà essere la frequenza con cui l’app effettua il backup delle chat su Google Drive (di default viene impostato un backup settimanale ma è possibile scegliere anche l’opzione mensile, quella quotidiana o quella manuale).

Il backup delle conversazioni di WhatsApp su Google Drive potrà essere utilizzato per ripristinare le chat quando si cambia telefono oppure quando si ripristina il proprio smartphone, con la perdita di tutti i dati presenti sul telefono. La procedura avviene in automatico, alla prima installazione di WhatsApp. Basterà seguire le indicazioni fornite.

Backup di WhatsApp in locale

Il backup delle chat di WhatsApp su Android è disponibile anche in locale, sulla memoria interna del proprio smartphone. La procedura da seguire è la stessa: basta andare in Impostazioni > Chat > Backup delle chat e scegliere l’opzione Esegui backup. Ogni volta che si sceglie quest’opzione, infatti, l’app creerà un backup in locale e uno su Google Drive.

Per avere solo il backup locale (quindi scegliendo di non salvare i propri dati su Google Drive) basta andare in Backup su Google Drive e scegliere l’opzione Mai. In questo modo, premendo il tasto Esegui backup, l’app effettuerà il salvataggio delle conversazioni solo in locale, senza creare una copia anche sul cloud.

Come ripristinare il backup di WhatsApp su Android

Per ripristinare il backup delle conversazioni di WhatsApp, ad esempio quando si cambia telefono, è sufficiente installare l’app di WhatsApp. Al primo accesso, dopo aver inserito il numero di cellulare collegato al backup, l’app chiederà all’utente se desidera o meno ripristinare il backup.

A questo punto verrà fatta un’analisi della memoria interna, per verificare la presenza di un backup locale, e del cloud, all’interno dello spazio di Google Drive abbinato all’account Google utilizzato sul telefono. L’utente potrà decidere quale backup ripristinare.

È necessario ripristinare il backup al primo accesso. Non sarà possibile recuperare le conversazioni successivamente. Prima di avviare il ripristino, l’app fornirà informazioni dettagliate sul backup e su quando è stato eseguito.