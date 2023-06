Come eliminare i vecchi messaggi di WhatsApp

Con WhatsApp è possibile cancellare definitivamente i messaggi inviati per sbaglio mentre per poter eliminare i vecchi messaggi non c’è una funzione specifica anche se è possibile ricorrere ad un piccolo accorgimento. In passato, i messaggi potevano essere eliminati con un trucco che prevedeva il cambio manuale della data del telefono. Ora questo trucco non funziona più ma, grazie ai messaggi effimeri, è possibile cancellare i vecchi messaggi ugualmente.

In linea di massima, poter eliminare i vecchi messaggi dalle chat di WhatsApp può essere molto comodo, per vari motivi. C’è una questione di privacy legata alle informazioni incluse nelle conversazioni, anche se è possibile nascondere le chat di WhatsApp per tutelarsi, oltre alla comodità di poter accorciare le conversazioni e alleggerire il backup, senza portarsi indietro messaggi non più utili e che non si vuole più leggere, per qualsiasi motivo.

Vediamo, quindi, come cancellare vecchi messaggi di WhatsApp:

Cancellare messaggi WhatsApp cambiando data?

In passato era possibile ricorrere ad un piccolo trucco per eliminare i vecchi messaggi di WhatsApp. Una volta chiusa l’app e terminati tutti i processi in background (tramite le Impostazioni del telefono), infatti, bastava cambiare data e ora del proprio dispositivo (dopo aver disattivo il Wi-Fi e la connessione dati) impostando la data del messaggio da cancellare.

A questo punto bisogna accedere a WhatsApp e, in particolare, alla conversazione in cui si trovata il messaggio da cancellare. Premendo sul messaggio e selezionando Elimina, grazie a questo trucco si poteva cancellare il messaggio (al suo posto compariva la scritta “Questo messaggio è stato eliminato”. Con gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp, però, questo sistema non è più valido.

L’alternativa: messaggi effimeri su WhatsApp

Per eliminare i vecchi messaggi di WhatsApp è ora possibile ricorrere ad un nuovo accorgimento: attivando la funzione che permette l’invio di messaggi effimeri, infatti, sarà possibile sfruttare la cancellazione automatica dei messaggi inviati, andando a impostare il timer desiderato tra 24 ore, 7 giorni e 90 giorni.

Per attivare quest’impostazione è sufficiente aprire una qualsiasi chat in WhatsApp e, nel menu accessibile dall’elenco con i tre puntini, selezionare l’opzione Messaggi effimeri per accedere alla sezione dedicata a questa funzionalità.

Qui, oltre a impostare il timer per l’auto-eliminazione dei messaggi, sarà possibile anche attivare i messaggi effimeri per tutte le chat e non solo per la conversazione aperta. In questo modo, tutti i vecchi messaggi di WhatsApp saranno cancellati periodicamente.

Impostando il timer a 90 giorni, ad esempio, l’app eliminerà in automatico i messaggi più vecchi di 3 mesi. I messaggi eliminati non saranno inclusi nel backup e non andranno ad occupare spazio d’archiviazione sul proprio dispositivo.