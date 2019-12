Come scoprire chat nascoste WhatsApp

10 Dicembre 2019 - È possibile nascondere le chat di WhatsApp in modo da non doverle leggere mai più? Certo che sì: tra le tante funzionalità presenti nell’app di messaggistica c’è anche la possibilità di archiviare le conversazioni “morte” o che dobbiamo nascondere da occhi indiscreti. Le chat WhatsApp nascondono segreti indicibili che è meglio non finiscano in mani sbagliate: un semplice scherzo potrebbe essere frainteso e far nascere una discussione inutile. Questo succede soprattutto nei gruppi e nelle chat con gli amici. Cosa fare in questo caso?

La soluzione migliore è archiviare la chat WhatsApp. Farlo è molto semplice: basta conoscere alcuni semplici trucchi del’applicazione di messaggistica e seguire passo-passo le indicazioni. Archiviare le conversazioni WhatsApp, però, non vi assicurerà di nasconderle per sempre: basta ricevere un nuovo messaggio per farla tornare in alto. Per questo motivo bisogna utilizzare la funzionalità “archivia chat WhatsApp” nel giusto modo e solo con le conversazioni di cui si ha la certezza che siano definitivamente morte.

Come archiviare chat WhatsApp su Android

Per nascondere le conversazioni Android da occhi indiscreti, la procedura da seguire è molto semplice: bastano pochi secondi per far sparire una chat dalla nostra vista. Bisogna aprire l’applicazione, premere su Chat e poi selezionare la chat da archiviare. Una volta completato questo passaggio appariranno delle icone in alto a destra: cliccando quella a forma di casella postale la chat verrà archiviata, finendo in una sezione ad hoc dell’applicazione.

Come archiviare conversazioni WhatsApp su iOS

Se avete un iPhone, il procedimento da seguire è praticamente lo stesso. Aprite l’applicazione, selezionate la conversazione e poi premete sull’icona a forma di casella postale. In questo modo la chat WhatsApp verrà nascosta e spostata in una sezione ad hoc denominata “Chat archiviate”.

Come scoprire le chat nascoste di WhatsApp

Dove finiscono le chat di WhatsApp archiviate? Molto semplice: in fondo alla sezione “Chat” dell’applicazione. Facendo uno scroll verso il basso, si troverà la scritta “Archiviate”. Premendola si aprirà una sezione chiamata “Chat archiviate” con all’interno tutte le conversazioni che avete nascosto. Selezionando una chat e cliccando sull’icona a forma di casella postale, la conversazione verrà de-archiviata e sarà di nuovo tra quelle della sezione “Chat”. Ricordiamo, inoltre, che se riceviamo un messaggio in una chat archiviata, automaticamente verrà riportata in alto, rendendo di fatto inutile l’archiviazione.