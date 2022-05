Come fare il cambio residenza online

Il servizio del cambio di residenza online è attivo per tutti i cittadini. La fase di sperimentazione attivata qualche mese fa su 30 comuni si è conclusa e ora, per i circa 67 milioni di italiani (inclusi gli iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero), è possibile richiedere il cambio di residenza in uno dei 7.903 comuni italiani dal Portale Anpr www.anagrafenazionale.interno.it, nell’area dedicata ai “Servizi al cittadino“.

Il servizio di cambio residenza, ovviamente gratuito, va ad aggiungersi ai servizi già disponibili che consentono di chiedere e scaricare in tempo reale ben 14 tipi di certificati, sempre gratuiti e senza marca da bollo virtuale. A patto di avere sottomano la propria identità digitale: CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale servizi) o SPID (sistema pubblico d’identità digitale). Ma ovviamente il cambio di residenza, che prevede sia compilata la dichiarazione anagrafica, seguendo le indicazioni della “Guida operativa per i cittadini“, pubblicata nella sezione “Residenza" dello stesso Portale, è probabilmente il servizio anagrafico più richiesto.

Come fare il cambio di residenza sul Portale ANPR

Per ottenere i certificati anagrafici oppure il cambio di residenza, come prima cosa bisogna registrarsi nel Portale Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente). Questo ai fini di dichiarare la propria identità e consentire al sistema di riconoscerla. Ovviamente vanno associati i familiari che sono presenti all’interno del nucleo e, se maggiorenni, provvisti di identità digitale.

Per richiedere il cambio di residenza si entra nel menù e si seleziona la voce “Accedi ai Servizi al Cittadino“. In questo modo si entra nel proprio profilo utente e si indica anche la mail alla quale desideriamo ricevere le comunicazioni.

Il cambio di residenza contempla tutte le opzioni possibili: trasferimento nello stesso comune, o in un comune diverso; con famiglia a seguito, solo con alcuni componenti o da soli; presso una nuova residenza o presso un nucleo con cui non si hanno legami di parentela. Insomma, più facile a farsi che a dirsi.

Da notare che tutti i componenti maggiorenni di un nucleo familiare che fanno richiesta del cambio di residenza, devono convalidare personalmente la domanda attraverso l’autenticazione dell’identità digitale.

Per richiedere un cambio residenza online basta accedere al sito Anpr e scegliere “Richiedi un cambio di residenza“, per poi fare clic su “Registra una dichiarazione“.

Dovremo quindi scegliere se indicare una nuova residenza o spostare la residenza in una famiglia esistente. Scegliendo una nuova residenza ci verrà mostrato un form da compilare con tutti i dati della nuova residenza. A fine percorso la nostra richiesta verrà salvata e inviata al Comune in cui abbiamo chiesto di trasferire la nostra residenza, che la gestirà come ogni altra pratica di questo tipo e ci comunicherà quando il cambio residenza è avvenuto.

Molto probabilmente il Comune invierà un agente di Polizia Municipale, o un messo comunale, a controllare che siamo effettivamente residenti dove abbiamo dichiarato.

Quali documenti richiedere sul portale ANPR

Il cambio di residenza è solo uno dei servizi, certificati e documenti ai quali abbiamo accesso online, grazie al nuovo sito Anpr. I certificati che possiamo richiedere sono i seguenti: