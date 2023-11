Fonte foto: Samsung

Blocco Automatico (in inglese Auto Blocker) è un nuovo pacchetto opzionale che va aumenta la sicurezza dei dispositivi Samsung Galaxy. Si tratta di un’importante novità con cui Samsung punta a garantire un livello di sicurezza aggiuntivo per i suoi utenti. Blocco Automatico arriva sugli smartphone Samsung con la nuova One UI 6 basata su Android 14.

Cosa include Blocco automatico di Samsung

Blocco Automatico è un pacchetto di strumenti di sicurezza e permette agli utenti di poter sfruttare nuovi sistemi per la protezione dei propri dispositivi, minimizzando i rischi senza particolari compromessi sulla libertà di utilizzo. Tra le principali funzionalità di Blocco Automatico c’è la prevenzione dall’installazione di app da fonti non autorizzate.

Si tratta di un tema particolarmente caldo in UE e su cui Samsung punta a mettere a disposizione uno strumento in più di protezione. Per evitare l’installazione di app da fonti non autorizzate, infatti, è possibile attivare il blocco dell’utilizzo del sideloading, garantendo l’installazione di app solo da fonti sicure come il Play Store e il Galaxy Store.

Da segnalare anche una serie di opzioni aggiuntive come la possibilità di attivare controlli di sicurezza delle app, con l’obiettivo di rilevare potenziali malware. C’è anche il blocco dell’installazione di software tramite cavo USB, utile soprattutto in tutti quei contesti in cui qualcuno può avere accesso al proprio dispositivo.

Samsung, inoltre, ha aggiornato Message Guard, il sistema per prevenire gli attacchi “zero click” che colpiscono il dispositivo tramite messaggi diretti contenenti malware. La funzione è stata sviluppata per le app di messaggistica di Google e Samsung e ora viene “potenziata” con la protezione di app di terze parti come WhatsApp e Messenger di Meta e Telegram.

Come attivare Blocco Automatico di Samsung

Per attivare i sistemi di sicurezza aggiuntiva del Blocco Automatico di Samsung è possibile (sugli smartphone e i tablet compatibili) andare in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Blocco automatico e selezionare “Attivato“. Scorrendo l’elenco delle impostazioni è possibile scegliere quali strumenti di opzione mantenere attivi e quali, invece, disattivare.

In arrivo con One UI 6.0

Il pacchetto di strumenti di sicurezza aggiuntiva di Blocco Automatico di Samsung è già disponibile. Tutti gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 6.0 (basata su Android 14) o che avranno questa versione del software di Samsung già di serie potranno accedere alle funzionalità di Blocco Automatico direttamente dalle Impostazioni.

Per gli utenti, quindi, ci sarà la possibilità di attivare le opzioni di protezione extra desiderate e andare così a migliorare la sicurezza del proprio dispositivo. Tra gli smartphone che riceveranno la One UI 6.0 con Android 14 ci sono tutti i Galaxy S a partire dagli S20, i Galax Z Fold (dalla seconda generazione), i Galaxy Z Flip, la serie Galaxy Note 20 e vari mid-range Galaxy A e Galaxy M.